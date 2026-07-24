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Expert: În cazul petrolului kazah, rute alternative nu există. Care ar fi singura posibilitate de a face „swap”

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Sonde petroliere.
Sonde petroliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Problemele cu Strâmtoarea Ormuz, faptul că se întâmplă lucruri în Marea Neagră şi că petrolul kazah nu mai ajunge la Petromidia pentru a fi prelucrat trebuie să ne îngrijoreze, a declarat, vineri, Cosmin Păcuraru, consultant şi specialist în securitate şi geopolitică energetică.

„Vara prin care trecem este chiar complicată. Am văzut că pe energie electrică, Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU, n.r.), preţurile au sărit de 1.000 de euro megawattul şi trebuie să ne îngrijoreze. În mod sigur, trebuie să ne îngrijoreze şi furnizarea de gaze. Nu mă refer la România, ci la Uniunea Europeană, deoarece avem problemele cu Strâmtoarea Ormuz şi trebuie să ne îngrijoreze faptul că se întâmplă lucruri în Marea Neagră şi că petrolul kazah nu mai ajunge la Petromidia pentru a fi prelucrat. În cazul petrolului kazah, rute alternative nu există şi asta e vestea proastă. Mă tot gândesc să se găsească o tipologie de contractare "swap", ca petrolul kazah să plece cine ştie unde şi cum, nu prin Federaţia Rusă, pentru a ajunge aici... Cred că singura posibilitate de a face "swap" ar fi cu Norvegia, pentru că în privinţa ţărilor de Golf se pare că situaţia de acolo e foarte complicată. Tot pe Strâmtoarea Ormuz şi pe Strâmtoarea Bab-el Mandeb avem problema atacurilor care sunt sau care pot fi realizate de Iran şi Houthi. Deci, salvarea până la urmă e tot LNG-ul (Gaz Natural Lichefiat - GNL, n.r.) american", a menţionat Păcuraru, citat de Agerpres.

Potrivit specialistului, în privinţa gazelor, România are o producţie suficientă, la fel şi debitul către depozitele naţionale.

"Noroc că e vară şi România nu are nevoie de a importa gaz, pentru că producţia noastră e suficientă şi suficient debitul către depozitele naţionale, care ştim bine că sunt insuficiente, dar asta e... Şi acum să ajungem la energie electrică. Nu se poate face mare lucru pe termen scurt, pentru că investiţiile nu se pot realiza bătând din palme. Doar sperăm că investiţia făcută de privaţii de la Mintia va fi pusă în funcţiune cu puţin peste 1.000 MWh până la sfârşitul anului. Ce ni se poate întâmpla în vara asta? Aici e problema. E bine că mai bate soarele şi mai bate şi vântul", a punctat Cosmin Păcuraru.

El citează datele afişate de Transelectrica potrivit cărora mare parte a aprovizionării pe energie electrică este din fotovoltaic. În context, consultantul a explicat că a face energie electrică din regenerabile fără a avea stocare este o mare problemă pentru că România exportă energie la preţ mic şi o importă la preţuri foarte mari, în special după-amiaza.

„Ştim bine că stocarea, în acest moment, e destul de slabă în România, la sub 1.000 MWh capacitate de stocare. În mod normal, ar trebui să intre în funcţiune mai multe termocentrale, dar termocentralele au un preţ mult mai mare decât regenerabilele. Acum jumătate de oră, consumul era la nivel de 4.500 MWh şi producţia la nivel de 6.000 MWh, ceea ce înseamnă că exportăm, dar de ce ieşim în pierdere? Pentru că o exportăm cu un preţ infim şi o reimportăm în orele de consum, în special după-amiaza, la nişte preţuri foarte mari. Asta înseamnă un dezechilibru pe balanţa de import-export a României", a punctat Cosmin Păcuraru.

Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării - CLCC organizează, vineri, cea de-a 65-a dezbatere profesională digitală, cu titlul "O lungă vară fierbinte. Canicula pune la încercare sistemul energetic, dar şi opţiunile de furnizare a energiei".

Editor : A.P.

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