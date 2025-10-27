Concedieri masive la Amazon. Câți oameni ar urma să-și piardă locurile de muncă

Amazon are de gând să facă până la 30.000 de concedieri începând de marți, pentru că vrea să reducă cheltuielile și să compenseze angajările în plus din perioada de vârf a pandemiei, au dezvăluit trei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează The Guardian.

Cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 milioane de angajați ai Amazon, dar aproape 10% din cei aproximativ 350.000 de angajați corporate ai companiei. Aceasta ar reprezenta cea mai mare reducere de personal de la Amazon de la eliminarea a aproximativ 27.000 de locuri de muncă la sfârșitul anului 2022.

Un purtător de cuvânt al Amazon a refuzat să comenteze.

Amazon a redus numărul de locuri de muncă în ultimii doi ani în mai multe divizii, inclusiv dispozitive, comunicații, podcasting și altele.

Disponibilizările care încep săptămâna aceasta ar putea afecta diverse departamente din cadrul Amazon, printre care resurse umane, cunoscut sub numele de „experiența oamenilor și tehnologie”, dispozitive și servicii și operațiuni, au declarat sursele.

Managerii echipelor afectate au fost rugați să participe luni la un curs de formare privind modul de comunicare cu personalul după ce mâine dimineață vor începe să fie trimise notificările prin e-mail, au declarat sursele.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a lansat o inițiativă pentru a reduce ceea ce el a descris ca fiind un exces de birocrație în cadrul companiei, inclusiv prin reducerea numărului de manageri. El a instalat o linie telefonică anonimă pentru reclamații, destinată identificării ineficiențelor, care a dus la aproximativ 1.500 de răspunsuri și peste 450 de modificări ale proceselor, a declarat el la începutul acestui an.

În iunie, Jassy a spus că utilizarea crescută a instrumentelor de inteligență artificială ar putea duce la reduceri suplimentare de locuri de muncă, în special prin automatizarea sarcinilor repetitive și de rutină.

Amploarea totală a acestei runde de reduceri de personal nu a fost clară imediat. Persoanele familiarizate cu această chestiune au afirmat că numărul ar putea varia în timp, pe măsură ce prioritățile financiare ale Amazon se schimbă. Fortune a raportat anterior că divizia de resurse umane ar putea fi vizată de o reducere de aproximativ 15%.

Acțiunile Amazon au crescut cu 1,5%, ajungând la 227,53 dolari. Compania intenționează să raporteze joi rezultatele financiare pentru al treilea trimestru.

