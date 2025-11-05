Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie”

Coreea de Nord a trimis circa 5.000 de soldați specializați în construcții în Rusia începând din septembrie pentru a ajuta la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar sud-coreean după o ședință informativă a agenției de spionaj din Seul, relatează The Moscow Times.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost impulsionat de războiul din Ucraina, asigurându-și sprijinul crucial al Moscovei după ce a trimis mii de soldați să lupte alături de forțele ruse.

Deputatul sud-coreean Lee Seong-kweun a declarat reporterilor că „aproximativ 5.000 de soldați nord-coreeni din trupele de construcții s-au deplasat în Rusia în etape începând din septembrie și se așteaptă să fie mobilizați pentru reconstrucția infrastructurii”.

El a adăugat că „au fost detectate semne continue de antrenament și selecție de personal în pregătirea pentru desfășurarea de trupe suplimentare”.

Agenția de spionaj a informat legislatorii că, potrivit estimărilor, aproximativ 10.000 de soldați nord-coreeni sunt în prezent desfășurați în apropierea frontierei dintre Rusia și Ucraina, a spus Lee.

Cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au murit în războiul din Ucraina și mii au fost răniți, potrivit estimărilor sud-coreene.

Potrivit analiștilor, Coreea de Nord primește ajutor financiar, tehnologie militară și provizii alimentare și energetice din partea Rusiei în schimbul trimiterii de trupe.

Acest lucru i-a permis să ocolească sancțiunile internaționale severe impuse asupra programelor sale nucleare și balistice, care au reprezentat odinioară un atu crucial pentru Statele Unite.

De la eșecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un și președintele american Donald Trump, din cauza divergențelor privind denuclearizarea și ridicarea sancțiunilor, Phenianul s-a declarat în repetate rânduri o putere nucleară „ireversibilă”.

Phenianul nu a răspuns la propunerea lui Trump de a se întâlni cu liderul nord-coreean săptămâna trecută, iar în schimb, ministrul de externe Choe Son Hui s-a deplasat la Moscova, unde șefa diplomației nord-coreene și președintele rus Vladimir Putin au convenit să consolideze relațiile bilaterale.

Lee a spus că agenția de spionaj din Seul consideră că Kim era deschis la discuții cu Washingtonul „și va căuta să ia legătura când condițiile vor fi favorabile”.

Deși întâlnirea cu Trump nu s-a concretizat, „mai multe semne sugerează” că Phenianul „se pregătea în culise pentru posibile discuții cu SUA”, a spus parlamentarul.

În septembrie, liderul nord-coreean a apărut alături de Xi Jinping și Vladimir Putin la o paradă militară fastuoasă la Beijing.

Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancțiunilor a transmis într-un raport luna trecută că Phenianul intenționa să trimită „40.000 de muncitori în Rusia, inclusiv mai multe delegații de lucrători din domeniul IT”.

În conformitate cu sancțiunile ONU, muncitorilor nord-coreeni le este interzis să câștige bani în străinătate.

