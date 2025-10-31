Live TV

De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el

Data publicării:
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
Donald Trump și Kim Jong Un, la ultima întâlnire, în 2019. REUTERS/Leah Millis

Preşedintele american Donald Trump a sperat într-o reîntâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în recentul său turneu în Asia, dar analiştii cred că numărul unu nord-coreean, care şi-a consolidat relaţiile cu Moscova şi Beijing, nu avea motive să îşi dorească să se pozeze cu preşedintele SUA sub privirea presei internaţionale, scrie vineri AFP într-o analiză, transmite Agerpres.

Preşedintele SUA a lansat mai multe apeluri către Kim Jong Un în timpul călătoriei sale în Asia, spunând că este "100%" deschis ideii de a-l întâlni, ajungând chiar să contrazică decenii de politică americană prin recunoaşterea faptului că regimul de la Phenian este "oarecum o putere nucleară".

Kim Jong Un nu a răspuns invitaţiei, preferând în schimb să efectueze lansări de rachete şi să îl trimită pe şeful diplomaţiei nord-coreene în Rusia şi Belarus, două ţări cu care şi-a consolidat legăturile în ultimii ani.

"Realitatea crudă este că Kim Jong Un nu obţinea niciun avantaj prin participarea" la o astfel de întâlnire, consideră Seong Hyon Lee de la Universitatea Harvard, adăugând că "a fost o greşeală fundamentală de calcul din partea Washingtonului să creadă că va veni".

Mai degrabă, deschiderea exprimată de preşedintele Donald Trump constituie o "victorie" pentru liderul nord-coreean, făcând posibilă creşterea în forţă a gradului de credibilitate a programului său nuclear, crede Lee.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru ultima dată în 2019 la Panmunjom, la graniţa dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord, după o invitaţie lansată de preşedintele american pe Twitter. Un impuls care a fost însă întrerupt din cauza dezacordurilor cu privire la problemele sensibile ale denuclearizării şi relaxării sancţiunilor impuse Phenianului.

De atunci, Coreea de Nord s-a declarat putere nucleară "ireversibilă" şi şi-a întărit legăturile cu Rusia până în punctul în care a pus la dispoziţie trupe pentru a sprijini efortul de război al Moscovei împotriva Ucrainei.

Kim Jong Un se află astăzi într-o "poziţie destul de confortabilă", a declarat pentru AFP Soo Kim, fost analist CIA, apreciind că "sprijinul Rusiei este probabil unul dintre cei mai decisivi factori în întărirea şi consolidarea poziţiei strategice a Coreei de Nord".

Revenit din Coreea de Sud după o întâlnire cu omologul său chinez, Xi Jinping, Trump a spus că a fost prea "ocupat" pentru a se putea întâlni cu Kim Jong Un, fără a închide însă uşa unei întâlniri în viitor.

Potrivit lui Vladimir Tihonov, profesor de studii coreene la Universitatea din Oslo, eşecul întâlnirii din 2019 de la Hanoi dintre cei doi lideri, care nu au reuşit să ajungă la o înţelegere, a lăsat un gust amar la Phenian, care acum nu doreşte să acţioneze în mod precipitat, explică el pentru AFP.

Dimpotrivă, consideră Tihonov, regimul de la Phenian aşteaptă fără îndoială propuneri mai specifice din partea preşedintelui Donald Trump, precum o recunoaştere diplomatică oficială şi o relaxarea a sancţiunilor fără denuclearizare.

În contextul în care Kim Jong Un a reuşit să stabilească relaţii mai strânse cu Rusia nu are motive să obţină aprobarea Washingtonului, spun analiştii.

În această săptămână, ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, a fost primit de preşedintele rus Vladimir Putin, cu care a convenit să consolideze relaţiile bilaterale.

Potrivit experţilor, Coreea de Nord primeşte asistenţă financiară semnificativă, tehnologie militară, precum şi asistenţă alimentară şi energetică din partea Moscovei, un sprijin extrem de binevenit pentru Phenian în contextul sancţiunile internaţionale impuse pentru programele sale nucleare şi de rachete.

În paralel, comerţul cu China a atins, luna trecută, cel mai ridicat nivel din ultimii şase ani, potrivit experţilor, contribuind la scoaterea Phenianului din izolarea economică.

În septembrie, Kim Jong Un a stat alături, la Beijing, de preşedinţii Xi Jinping şi Vladimir Putin, liderii celor două mari puteri cu care Coreea de Nord împarte frontiera, în timpul unei mari parade militare, ceea ce a reprezentat o demonstraţie a noului său statut pe scena internaţională.

Prin urmare, Kim Jong Un "nu are niciun motiv să schimbe acest nou statut superior pentru o şedinţă foto" cu Donald Trump, apreciază Seong Hyon Lee. Liderul nord-coreean are acum o "poziţie de forţă" şi "consideră rivalitatea sino-americană drept o garanţie pe termen lung", a conchis cercetătorul de la Harvard.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț: "O termin până vara viitoare!"
Digi Sport
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț: "O termin până vara viitoare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colectiv 2
Organizatorul marșului Colectiv, sancționat cu 3.000 lei. Purtătorul...
marius lazurca 2
Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurcă, a...
factura la curent si bani
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie...
vladimir putin si donald trump
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul...
Ultimele știri
Stephen Doughty, ministrul de stat al Marii Britanii: Populația României trebuiesă știe că are sprijinul NATO, al Regatului Unit
Ministrul Sănătății anunță că Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Câți bani vor fi investiți
Cadavrul unui bătrâne din Pantelimon va fi deshumat, după ce bărbatul care o avea în grijă și-a acuzat concubina că ar fi ucis-o
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
viktor orban
Viktor Orban dezvăluie motivul pentru care vrea să se întâlnească cu Donald Trump
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
O rachetă construită în secret de ruși pentru a lovi ținte din Europa e folosită în Ucraina. „O nouă eră de insecuritate nucleară”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Ce înseamnă retragerea trupelor americane din România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
U.S. President Donald Trump departs Tokyo
Criză la Washington: Trump cere „opțiunea nucleară” pentru a încheia blocajul guvernamental
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Reacție furioasă a Iranului după anunțul lui Trump că SUA vor relua testele nucleare
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are...
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Cum declari o donație sau o moștenire la notar. Situațiile în care nu trebuie plătit impozit
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu, în "război" cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană. Îl acuză că vrea să ia moștenirea...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Sia, atacată în instanță de fostul soț. Dan Bernad cere custodia exclusivă a fiului lor: „Este o mamă...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles