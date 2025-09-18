Live TV

Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina

Data publicării:
armata coreea de nord kim jong un
Coreea de Nord ar fi ordonat trimiterea a 12.000 de soldați în Rusia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Nemulțumiri în Coreea de Nord

Un studiu german arată că, în timp ce Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme în valoare de miliarde și aproximativ 15.000 de soldați, Moscova a oferit în schimb doar provizii alimentare și câteva sisteme de apărare, cu un impact economic minim pentru Phenian.

Cooperarea militară între Rusia şi Coreea de Nord a evidenţiat natura inegală a parteneriatului existent între aceste două ţări, conform unui studiu publicat de Fundaţia Friedrich Naumann din Germania, informează Agerpres.

Raportul elaborat de acest grup de reflecţie liberal, intitulat „Parteneriat inegal”, afirmă că Phenianul a furnizat Moscovei cantităţi mari de arme, muniţie şi personal, în timp ce sprijinul oferit de Rusia a fost limitat, având un impact vizibil minim asupra economiei Coreei de Nord.

În Seul, cercetătoarea Olena Guseinova a estimat că, din 2023, Coreea de Nord a furnizat arme în valoare de cel puţin 5,6 miliarde de dolari şi a trimis aproximativ 15.000 de soldaţi pentru a susţine războiul Rusiei în Ucraina.

Compensarea Rusiei a fost evaluată între 450 de milioane şi 1,2 miliarde de dolari, pe baza datelor oficiale, a briefingurilor serviciilor de de informaţii şi a informaţiilor din surse deschise. Se raportează că regimul de la Phenian a primit, în principal, provizii alimentare şi câteva sisteme de apărare aeriană, dar puţin sub formă de valută forte.

Nemulțumiri în Coreea de Nord

Media de stat din Coreea de Nord a recunoscut recent că ofiţeri superiori au criticat forţele ruse pentru coordonarea slabă şi erorile strategice de la începutul desfăşurării lor în războiul din Ucraina. Din aceasta s-ar putea deduce că Phenianul a dat vina pe Rusia pentru pierderile iniţial mari de trupe, a raportat publicaţia NK News cu sediul în Seul.

Serviciul de informaţii sud-coreean NIS a estimat că în jur de 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi până acum în război. Funcţionarii NIS cred, de asemenea, că liderul nord-coreean Kim Jong Un este nemulţumit de compensaţia oferită de Rusia pentru desfăşurarea trupelor nord-coreene.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat un parteneriat strategic în 2024, angajându-se să îşi ofere reciproc asistenţă militară în cazul unui atac.

Citește și Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un promite „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” ucişi în Rusia 

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
cimitir de masini
Rabla 2025: Înscrierile pentru persoanele fizice încep din 30...
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de...
Ultimele știri
Donald Trump a elaborat un „ghid anti-presă”. Acuzații extrem de grave în procesele care zguduie jurnalismul american
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații. Unul dintre ei a murit
Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are legătură cu România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Doorstep Press Briefing On Danish Defence Initiatives, Copenhagen, Denmark - 17 Sep 2025
Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune
Kremlin
Cum încearcă guvernul lui Putin să facă rost de bani pentru a susține războiul: „Este ca şi cum ai tunde un purcel”
Apărarea aeriană ucraineană trage asupra dronelor rusești deasupra Kievului în timpul unui atac masiv nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei. Foto: Profimedia
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei (analiză The New York Times)
conducta de gaz
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile europene de energie din Rusia
State Banquet, US President Donald Trump state visit to the UK, Day 2, Windsor - 17 Sep 2025
„Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Ce se întâmplă când nu mai sunt bani în fondul de rulment. Noutate pentru asociaţiile de proprietari
Digi FM
Woody Allen, care a colaborat cu Trump în trecut, îi laudă neașteptat abilităţile actoriceşti. Ce spune azi...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Demi Lovato, la un pas de accident vestimentar, în New York City. Ținuta neobișnuită i-a jucat feste artistei
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă”
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...