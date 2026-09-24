Coreea de Nord respinge apelul pentru denuclearizarea peninsulei: „Vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”

Coreea de Nord va păstra arma nucleară „pentru totdeauna”, a asigurat ministrul său al Afacerilor Externe, după ce preşedintele Coreei de Sud a pledat pentru o „peninsulă coreeană fără arme nucleare”.

„Reafirm şi reconfirm cu cea mai mare fermitate voinţa de neclintit a statului nostru de a-şi păstra armele nucleare pentru totdeauna”, a declarat ministra Choe Son Hui într-un comunicat difuzat joi de agenţia oficială de presă nord-coreeană (KCNA), citat de news.ro.

Statutul nuclear al ţării era „ireversibil în orice circumstanţă şi va rămâne neschimbat pentru totdeauna”, a subliniat ea.

De asemenea, Coreea de Nord a anunţat joi că a testat, la 22 septembrie, „lansatoare multiple controlate de calibru 240 mm modernizate”, capabile să atingă o rază de acţiune de 115 kilometri.

Declaraţiile ministrului vin la o zi după discursul preşedintelui sud-coreean Lee Jae Myung în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, în cadrul căruia acesta a declarat că Seulul solicită încetarea „progreselor suplimentare ale capacităţilor nucleare şi balistice ale Coreei de Nord”, pentru a ajunge, în cele din urmă, la „o peninsulă coreeană liberă de arme nucleare”.

De asemenea, s-a declarat în favoarea reluării dialogului dintre Phenian şi Washington, în contextul în care preşedintele american Donald Trump a afirmat în luna august că doreşte să se întâlnească cu Kim Jong Un până la sfârşitul anului.

Coreea de Nord şi Coreea de Sud se află, din punct de vedere tehnic, încă în război, deoarece conflictul lor din perioada 1950-1953 s-a încheiat cu un armistiţiu şi nu cu un tratat de pace.

Statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 şi a dezvoltat de atunci o gamă largă de rachete balistice, este consfinţit în constituţia sa din 2023.

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Editor : C.A.