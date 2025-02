Cum au fost trimiși primii soldați nord-coreeni pe frontul din Ucraina: Nu cred că rușii doresc ca aceste transferuri să fie filmate

Sute de soldați nord-coreeni au fost probabil transportați pe mare în Rusia pentru a lupta în războiul acesteia împotriva Ucrainei, potrivit unei noi analize a unui think tank cu sediul în SUA, publicată de CNN. Raportul se bazează pe analiza unor imagini din satelit. Transporturile au avut loc în toamna anului trecut, iar acum există indicii că ruta maritimă a fost abandonată, după apariția informațiilor despre zboruri tot mai dese între Phenian și Vladivostok ale unor aeronave militare ruse.

Cel puțin două nave militare rusești au transportat soldați nord-coreeni într-un port militar rus din Dunai, în Orientul Îndepărtat, în octombrie și noiembrie, potrivit cercetătorilor de la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare de la Institutul Middlebury de Studii Internaționale, din California.

Transferurile de nave au fost identificate pentru prima dată de Serviciul național de informații sud-coreean (NIS), care a declarat într-un comunicat de presă anul trecut că unii soldați au fost transportați prin zonele portuare nord-coreene Chongjin, Hamhung și Musudan. Dar agenția sud-coreeană a oferit atunci doar o imagine radar de slabă rezoluție.

„Nu cred că rușii sau nord-coreenii doresc ca aceste transferuri să fie filmate”, a declarat pentru CNN Sam Lair, cercetător asociat la Centrul pentru Studii de Neproliferare. „Elementul de secretizare este destul de remarcabil”.

Acum, cercetătorii au verificat că, în aceeași perioadă de timp cu transferurile de trupe raportate de serviciile secrete sud-coreene, navele rusești identificate de agenția de spionaj au acostat în portul Dunai, într-o zonă îndepărtată din estul Rusiei.

În Coreea de Nord, soldații au urcat probabil la bordul acestor nave noaptea, ceea ce a îngreunat capturarea dovezilor transferurilor, au declarat cercetătorii. Dar imaginile din satelit au dezvăluit activități la Dunai, „unde se pare că rușii au fost mai puțin atenți”.

De exemplu, într-o imagine prin satelit de la Planet Labs, se poate vedea o macara care se extinde la una dintre navele de debarcare ale Rusiei, despre care cercetătorii cred că este Nikolay Vilkov, în port, la 17 octombrie, iar un camion de marfă acoperit se află pe chei, lângă aceasta. La 20 octombrie, macaraua este retrasă și se pare că transferul de soldați este finalizat.

Cercetătorii au putut identifica navele rusești „clasa Ropucha” și „clasa Alligator” în imaginile din satelit deoarece acestea se potrivesc cu fotografiile capturate de Ministerul Apărării din Japonia în martie 2022, când navele au trecut prin apele japoneze.

Se crede că fiecare navă de debarcare are capacitatea de a găzdui câteva sute de soldați, posibil chiar 400, potrivit cercetătorilor.

Lair a explicat că Dunai este o facilitate militară securizată, ceea ce o face mult mai propice transferurilor sub radar decât portul mare și apropiat Vladivostok, care se află într-o zonă în care trăiesc civili.

„Acesta este un loc izolat unde pot face aceste schimburi, unde oamenii nu vor observa... (unde) proprii lor cetățeni și oamenii din comunitatea de informații ar putea să nu observe”, a declarat Lair.

Aproximativ 12.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși în Rusia, potrivit oficialilor ucraineni și rapoartelor serviciilor secrete occidentale din ianuarie, care spun că aproximativ 4.000 dintre acești soldați au fost uciși sau răniți. Kievul spune că a capturat cel puțin doi soldați nord-coreeni. Nici Moscova, nici Phenianul nu au confirmat existența trupelor nord-coreene pe linia frontului.

CNN a contactat Ministerul rus al Apărării pentru comentarii.

Trupele nord-coreene au fost desfășurate la Kursk de la sfârșitul lunii octombrie pentru a respinge incursiunea Ucrainei în regiunea de frontieră din sudul Rusiei.

„Rușii par să fi fost foarte atenți să limiteze expunerea soldaților nord-coreeni, mutându-i direct la facilitățile de instruire militară. Motivul din spatele tuturor secretelor din jurul nord-coreenilor este incert, dar mutarea unora dintre ei prin Dunai ar contribui la acest efort”, a scris Lair în analiza sa.

Portul Dunai a fost folosit anterior pentru a transporta mărfuri între Rusia și Coreea de Nord, de când Phenian a început să ajute la invazia Ucrainei în 2023, potrivit Centrului James Martin pentru Studii de Neproliferare.

Imagini din satelit luate în octombrie arată o navă de marfă fiind încărcată în portul Rajin din Coreea de Nord, iar aceeași navă a acostat două zile mai târziu la Dunai în Rusia.

Un raport din octombrie 2023 al think tank-ului britanic The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) a declarat că „Rusia a început probabil să expedieze muniții nord-coreene la scară largă” către „instalația navală discretă” ascunsă în Dunai.

„Petrecem mult timp uitându-ne la Coreea de Nord în general, din cauza programului de arme nucleare al Coreei de Nord, a programului lor de arme convenționale, a programelor lor de rachete... Așadar, am monitorizat legătura dintre Coreea de Nord și Rusia încă de la început, în parte pentru că noi credem că această relație ar putea merge în ambele sensuri”, a declarat Lair.

Aliona Ghetmanciuk, director al think tank-ului New Europe Center din Kiev, a declarat la un forum din Coreea de Sud în această săptămână că Coreea de Nord dobândește o experiență de luptă valoroasă prin implicarea sa în Ucraina.

„Nu este vorba doar despre livrări de rachete, ci și despre testarea rachetelor lor în condiții reale pe câmpul de luptă”, a declarat Ghetmanciuk în timpul forumului de la Institutul Goethe din Seul.

Ea a spus că Coreea de Nord a folosit această experiență pentru a moderniza rachetele și a le face mai precise.

Trupele terestre ale Phenianului sunt, de asemenea, din ce în ce mai bune, a spus Ghetmanciuk.

„Au venit total nepregătite... Acum învață foarte repede”, adaptându-și tacticile pentru a fi eficiente în „războiul modern, hi-tech”, a adăugat ea.

Lair a declarat că relația dintre Phenian și Moscova s-a adâncit de la începutul invaziei. „Trimiterea propriilor soldați să lupte în conflictul altcuiva sugerează cu adevărat puterea legăturii”, a spus el.

Există indicii că Rusia și Coreea de Nord nu mai folosesc ruta maritimă pentru a transporta trupe, potrivit think tank-ului. Între timp, serviciile de informații sud-coreene au raportat că avioane militare rusești zboară frecvent între Vladivostok și Phenian.

Editor : B.E.