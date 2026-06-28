Printre numeroasele mistere care îl înconjoară pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, se cel care se remarcă în mod special este secretul care o înconjoară pe mama sa. În cei 15 ani de domnie, el nu a menționat-o niciodată public pe nume. Legitimitatea dictaturii lui Kim se bazează în mare măsură pe linia sa genealogică „Muntele Paektu” - o descendență legată de fondatorul mitic al poporului coreean. Iar într-o țară care se mândrește cu această puritate ereditară, identitatea mamei lui Kim nu mai reprezintă doar un secret, ci o amenințare la adresa regimului însuși, arată BBC într-o analiză.

Un loc de naștere mitologic

Povestea Coreei, conform credinței populare, începe pe Muntele Paektu - un munte situat la granița dintre China și Coreea de Nord, despre care se spune că ar fi locul de naștere al lui Dangun, fondatorul mitic al celui ce avea să devină primul regat al Coreei.

Mii de ani mai târziu, Kim Il Sung - fondatorul Coreei de Nord - ar fi folosit muntele ca ascunzătoare în timpul luptelor împotriva japonezilor. Se spune că fiul său, Kim Jong Il, s-ar fi născut pe aceleași versanți sacri - în ciuda informațiilor care indică faptul că, de fapt, cel mai probabil s-a născut în Rusia - iar de zeci de ani, muntele a fost folosit pentru a legitima dinastia Kim.

„Kim Jong Un a devenit moștenitor la vârsta de 20 de ani, în ciuda lipsei oricăror realizări, exclusiv datorită liniei genealogice Paektu”, a scris Ryu Hyun-woo, un diplomat nord-coreean exilat, în cartea sa, „Kim Jong Un's Secret Vault”.

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Însă realitatea liniei genealogice materne a lui Kim prezintă o imagine diferită. La sute de mile distanță de Muntele Paektu se află orașul Osaka: capitala istorică a Japoniei și locul unde se spune că s-a născut mama lui Kim, Ko Yong Hui.

Din ceea ce au reușit să reconstituie biografii, Ko s-a născut în Osaka în 1952, din părinți originari din Insula Jeju, situată în largul coastei sudice a ceea ce este astăzi Coreea de Sud.

Ca rezidenți ai Japoniei, familia lui Ko era formată din „coreeni zainichi”: imigranți din perioada dominației coloniale japoneze asupra peninsulei, între 1910 și 1945. Însă, când avea aproximativ 10 ani, familia lui Ko a emigrat în Coreea de Nord.

Foto: Profimedia

Aceștia se numărau printre cei aproximativ 93.000 de coreeni care s-au mutat în Coreea de Nord între 1959 și 1984, atrași de un program de relocare care promitea o viață idilică, cu asistență medicală, educație și locuri de muncă gratuite.

La început, migranții din Nord erau priviți cu invidie, deoarece aduceau bani, haine și electrocasnice din țara vecină capitalistă din sud. Dar erau, de asemenea, etichetați drept „jjaepo”, un termen peiorativ pentru un grup considerat a fi contaminat de ideologii străine și periculoase.

Societatea nord-coreeană este profund ierarhizată, unii analiști comparând-o cu un sistem de caste. Iar în această clasificare socială strictă - cunoscută sub numele de songbun - jjaepo aparțin „clasei oscilante”, undeva între clasa de bază și cea ostilă.

Aceștia sunt supuși unei supravegheri intense din partea statului și li se refuză adesea admiterea la universități de prestigiu sau la locuri de muncă promițătoare.

Este un contrast izbitor față de narațiunea Paektu pe care familia lui Kim o promovează de multă vreme.

„Linia genealogică Paektu a regimului este considerată sacră”, spune Kim Hyung-su de la Asociația de Cercetare a Nordului. „Așadar, ideea ca liderul să fie fiul unui jjaepo este de neimaginat.”

O poveste în stilul Cenușăresei

Ko a reușit însă să scape de soarta celorlalți coreeni Zainichi, după ce a atras atenția lui Kim Jong Il, care fusese deja pregătit pentru succesiune.

Informațiile din serviciile secrete arată că acesta era deja căsătorit cu Kim Young Sook, fiica unui ofițer militar de rang înalt, într-o căsătorie aranjată de tatăl său. Se știa, de asemenea, că avea alte două amante.

În ciuda acestui fapt, se spune că Ko - membră a trupei de artă de elită Mansudae - i-a atras atenția lui Kim datorită „frumuseții sale naturale și talentului la dans”, afirmă Yoji Gomi, un reporter japonez care a publicat o carte despre Ko în 2025.

Rapoartele sugerează că Kim s-a îndrăgostit pasional de Ko și a avut trei copii cu ea. Însă copiii născuți în afara căsătoriei se confruntă cu o stigmatizare severă în Coreea de Nord. Astfel, în timp ce soția oficială a lui Kim locuia în capitala Phenian, Ko și copiii ei erau izolați la 210 km distanță, în orașul de coastă Wonsan.

Kim Jong Un accelerează programul militar. Sursa foto: Profimedia Images

Deși nu s-a căsătorit niciodată cu liderul suprem, iar uniunea lor nu a fost recunoscută de regim, Ko a reușit să ducă ceea ce Gomi numește o „viață asemănătoare cu cea a Cenușăresei”. Cu toate acestea, Ko „nu a fost niciodată recunoscută ca noră de către Kim Il Sung”, scria Ryu - iar acesta nu a fost niciodată văzut în public alături de copiii ei.

În cazul în care Ko ar fi câștigat aprobarea lui Kim Il Sung, fotografiile cu el și nepoții săi ar fi fost difuzate pe scară largă, afirmă dr. Cheong Seong-chang de la Institutul Sejong.

După moartea lui Kim Il Sung, Kim Jong Il a devenit liderul suprem al Coreei de Nord, iar Ko a devenit, de facto, prima doamnă a țării, însoțindu-și soțul în inspecțiile militare și împrietenindu-se cu anturajul acestuia. Kim îi cerea chiar părerea înainte de a lua decizii politice, a scris Fujimoto, fostul bucătar al liderului suprem.

Kim Jong Un la al IX-lea Congres la Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord Foto: Profimedia

Un documentar oficial produs în 2011 a prezentat imagini cu Ko însoțindu-l pe Kim în vizite locale - deși nu i-a dezvăluit niciodată numele. Documentarul nu a fost niciodată difuzat public, ci a fost prezentat doar înalților oficiali ai partidului în iunie 2012, spune dr. Cheong - deși ulterior a fost divulgat și s-a răspândit printre cetățenii obișnuiți prin intermediul unor stick-uri USB introduse ilegal în țară.

„Pe măsură ce s-a răspândit, curiozitatea oamenilor cu privire la Ko Yong Hui a crescut vertiginos, așa că regimul a retras rapid documentarul”, explică dr. Cheong. Trecutul ei, adaugă el, ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea regimului.

În 2004, Ko a decedat din cauza cancerului de sân într-un spital din Paris. Moartea ei a trecut neobservată de mass-media de stat nord-coreeană.

Ilegitimitatea și succesiunea

Însă întrebarea rămâne: cum a ajuns al doilea fiu al unei amante - și cel mai tânăr fiu al lui Kim Jong Il - să moștenească puterea?

Kim Young Sook, soția oficială a lui Kim, a născut doi copii - dar, întrucât ambii erau fete, niciuna dintre ele nu putea intra în linia de succesiune. Kim Jong Il a mai avut și alte două amante, în afară de Ko: Sung Hae-rim și Kim Ok.

Deși Kim Ok nu a avut copii, o perioadă a părut că ar fi putut fi luat în considerare primul fiu al lui Kim cu Sung Hae-rim, Kim Jong Nam.

Însă Kim Jong Nam, care a studiat în străinătate mai bine de un deceniu și era cunoscut pentru faptul că vorbea fluent atât engleza, cât și franceza, a căzut repede în dizgrație deoarece a pus la îndoială succesiunea ereditară din Coreea de Nord și a militat pentru reforme, spune Goji, care a corespondat prin e-mail cu el timp de ani de zile. De asemenea, și-a câștigat reputația de petrecăreț din cauza vizitelor sale frecvente la cazinouri și a stilului de viață de jet-set.

În 2017, după câțiva ani de exil în Macao, Kim Jong Nam a fost asasinat în Malaezia - otrăvit cu un agent neurotoxic letal.

Mai era și fratele mai mare al lui Kim Jong Un, Kim Jong Chul - dar acesta a fost exclus din cursa pentru succesiune din cauza unei dependențe severe de opiu, potrivit fostului diplomat Ryu.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Astfel, se crede că Ko l-a pregătit în mod activ pe al doilea fiu al său, Kim Jong Un, pentru succesiune. Acest lucru s-a întâmplat la sfatul surorii lui Ko, care a spus că fiul ei trebuia să devină următorul lider, altfel familia lor ar fi fost în pericol, a scris jurnalista Anna Fifield în cartea sa, „The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un”.

Kim Jong Un a devenit rapid favoritul tatălui său, în mare parte datorită potențialului său de lider și naturii sale competitive, spun analiștii. Deși a studiat pentru o scurtă perioadă în Elveția, se spune că a fost mult mai izolat decât fratele său vitreg, Kim Jong Nam. Astfel, când Kim Jong Il a decedat în 2011, Kim Jong Un, care avea 27 de ani la acea vreme, și-a asigurat locul pe tron.

De atunci, Kim a încredințat o mare putere surorii sale, Kim Yo Jong, despre care se crede că se află la cârma influentului departament de propagandă, potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud.

Însă problema originii lui Kim planează asupra liderului suprem până în prezent.

Analiștii consideră că acesta este motivul pentru care ziua sa de naștere nu a fost declarată sărbătoare națională, spre deosebire de cea a bunicului și a tatălui său, întrucât atragerea atenției asupra nașterii sale ar putea ridica întrebări delicate despre mama sa și despre motivul pentru care a fost crescut în afara orașului Phenian.

Secretul din jurul originii sale ar putea fi, de asemenea, unul dintre motivele pentru care s-a grăbit să-și prezinte public soția, Ri Sol Ju. Spre deosebire de mama sa, se crede că Ri provine dintr-o familie din clasa mijlocie superioară din Phenian, potrivit serviciului de informații al Coreei de Sud. Fostă cântăreață într-un prestigios grup artistic, ea a fost trimisă în tinerețe să studieze canto clasic în China - un indicator al unui „songbun” bun.

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„Sentimentul de nelegitimitate și resentimentul pe care Kim Jong Un le-a resimțit din cauza trecutului mamei sale au devenit, în mod paradoxal, o motivație puternică pentru el de a-și prezenta public soția, Ri Sol Ju, și fiica, Ju Ae, încă de la început”, spune Gomi.

Aceste apariții publice, adaugă Gomi, ar putea proveni dintr-o „percepție de «deficiență»” legată de originile mamei lui Kim.

Deci, ce s-ar întâmpla dacă originea mamei lui Kim ar deveni vreodată publică?

„Dacă s-ar afla că mama sa era de origine coreeană din Japonia, acest lucru nu numai că i-ar zgudui legitimitatea, ci ar destabiliza și sistemul ereditar din rădăcini”, a spus Ryu. „Ar avea impactul unei bombe nucleare asupra societății nord-coreene.”

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Editor : C.A.