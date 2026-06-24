Kim Jong Un anunţă o nouă fază în cursa de înarmare nucleară. „Programul îşi urmează cursul fără a devia de la direcţia prevăzută”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că armata este în curs de „a echipa Marina cu arme nucleare”, a raportat miercuri agenţia oficială de presă KCNA, adăugând că doreşte să construiască nave militare de 10.000 de tone.

Kim a făcut aceste declaraţii marţi la Nampo, în cursul ceremoniei de intrare în serviciu a navei Choe Hyon, una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone lansate la apă anul trecut de către Coreea de Nord, potrivit KCNA, preluată de AFP și Agerpres.

„Programul care vizează echiparea Marinei cu arme nucleare îşi urmează cursul fără a devia de la direcţia prevăzută”, a subliniat liderul comunist în timpul ceremoniei.

„Este vorba despre o orientare strategică de o importanţă crucială, deoarece va permite menţinerea forţei nucleare a statului nostru pregătită să desfăşoare operaţiuni variate şi eficiente”, a dat el asigurări.

Phenianul explicase anterior că Choe Hyon este echipată cu „cele mai puternice arme”, iar Kim a efectuat în acest an mai multe inspecţii, supervizând în special un test cu rachetă de croazieră de pe această navă, în aprilie.

„După Choe Hyon, vom introduce în curând în serviciu distrugătorul Kang Kon. Apoi, vom lansa una după alta nave de război strategice de 10.000 de tone”, a mai afirmat Kim.

Două nave pe an

Coreea du Nord ar urma astfel să „construiască în fiecare an două nave de suprafaţă dintr-o clasă superioară celei a navei Choe Hyon, dintre care un crucişător de 10.000 de tone”, a spus el.

„Epoca în care Marina noastră era doar o forţă însărcinată cu apărarea apelor din largul coastelor noastre aparţine de acum, în mod clar, trecutului”, a proclamat Kim Jong Un.

În cadrul unei reuniuni plenare a Partidului Muncitorilor din Coreea care s-a încheiat luni, el s-a angajat să consolideze capacităţile de apărare ale ţării, afirmând că eforturile de modernizare militară ale Coreei de Sud şi ale Statelor Unite împing regiunea „în pragul unui război nuclear”.

Coreea de Nord s-a declarat în repetate rânduri „stat nuclear ireversibil” după eşecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump din cauza divergenţelor privind denuclearizarea ţării şi ridicarea sancţiunilor care o vizează.

Coreea de Nord şi Coreea de Sud rămân tehnic în război, deoarece conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu şi nu printr-un tratat de pace. Ele sunt separate printr-o zonă demilitarizată de-a lungul frontierei, reaminteşte AFP.

Editor : B.P.