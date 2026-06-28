Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că Statele Unite sunt pregătite să-și schimbe fundamental relația cu Iranul, cu condiția ca Teheranul să renunțe la ambițiile sale în materie de arme nucleare, a relatat The Guardian. Vance a subliniat însă că, indiferent de rezultatul diplomatic, SUA au obținut deja o victorie strategică prin reducerea capacităților nucleare ale Iranului.

În cadrul emisiunii „Real Time with Bill Maher” de la HBO, Vance și-a exprimat încrederea cu privire la negocierile în curs.

„Dacă ajungem la un acord final, atunci este excelent”, a spus vicepreședintele SUA. „Dacă nu ajungem la un acord final, programul lor nuclear este totuși distrus. Ca țară, sunt încă mult mai slabi, așa că atitudinea mea este că America câștigă în orice caz.”

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Vicepreședintele SUA a menționat recentele discuții cu o delegație iraniană la Lucerna, în Elveția, pe care le-a caracterizat drept un succes. El a susținut că strategia SUA a neutralizat efectiv amenințarea imediată, afirmând că programul nuclear al Iranului a fost „distrus din punct de vedere funcțional”, în special în ceea ce privește capacitatea sa de a îmbogăți uraniu.

De asemenea, el a evidențiat indicatorii economici, menționând că prețurile globale ale petrolului au scăzut la 73 de dolari pe baril. Vance a susținut că fluxul crescut de petrol prin Strâmtoarea Ormuz este un „semnal că se întâmplă ceva concret” în ceea ce privește dezghețul diplomatic.

Dacă sunt gata să renunțe la ambițiile lor privind armele nucleare pe termen lung, atunci Statele Unite sunt gata să schimbe fundamental relația cu această țară. Dacă sunt dispuși să se schimbe, suntem dispuși și noi să ne schimbăm; dacă nu sunt dispuși să se schimbe, avem în continuare toate pârghiile necesare și cred că ne aflăm într-o poziție favorabilă

Un armistițiu fragil și o escaladare bruscă

Vance a recunoscut că actualul memorandum de înțelegere (MOU) pe 60 de zile, convenit de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele iranian, Masoud Pezeshkian, „va fi întotdeauna puțin complicat atunci când ai de-a face cu iranienii”.

Declarațiile lui Vance au fost difuzate cu doar câteva ore înainte ca regiunea să se confrunte cu cea mai gravă escaladare militară de la semnarea acordului de pace provizoriu, pe 17 iunie.

Obstilitățile au fost declanșate de o serie de atacuri iraniene asupra navelor comerciale. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat că, pe 25 iunie, drone iraniene au atacat nava de marfă M/V Ever Lovely, urmată a doua zi de un atac asupra petrolierului M/T Kiku, care arbora pavilionul Panama.

Drept răspuns, armata SUA a lansat o serie de atacuri nocturne împotriva instalațiilor militare iraniene din apropierea Strâmtorii Hormuz. CENTCOM a confirmat că o aeronavă americană a lovit sisteme iraniene de supraveghere și comunicații, poziții de apărare aeriană, baze de depozitare a dronelor și instalații navale de amplasare a minelor.

Teheranul a condamnat operațiunea SUA, Ministerul de Externe iranian calificând-o drept o încălcare flagrantă a memorandumului de încetare a focului. Ca represalii, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a lansat atacuri cu rachete și drone împotriva instalațiilor militare americane din Bahrain și Kuweit.

În timp ce Bahrainul a condamnat atacurile de pe teritoriul său, un oficial american care a dorit să rămână anonim a declarat pentru Reuters că barajul iranian nu a provocat victime în rândul americanilor.

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Schimbul rapid de focuri a ridicat semne de întrebare serioase cu privire la viabilitatea unui acord de pace definitiv. În urma atacurilor, Trump a postat pe Truth Social un avertisment dur la adresa Teheranului.

„Este foarte posibil ca ei să nu învețe niciodată!”, a scris Trump. „S-ar putea ajunge la un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi nevoiți să ducem la bun sfârșit, pe cale militară, misiunea pe care am început-o cu mare succes. Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista!”

Editor : C.A.