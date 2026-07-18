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Moscova și Phenianul își întăresc colaborarea: ministrul de externe nord-coreean, vizită oficială în Rusia

Data publicării:
North Korea Party Congress
Choe Son Hui, ministrul de externe al Coreei de Nord Foto: Profimedia
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Ministrul nord-coreean al afacerilor externe, Choe Son Hui, este în vizită oficială în Rusia sâmbătă, la invitaţia omologului său rus, a anunţat diplomaţia de la Moscova, în contextul în care cei doi aliaţi îşi întăresc legăturile după lansarea ofensivei în Ucraina, relatează AFP.

„Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene Choe Son Hui va ajunge în Federaţia Rusă pe 18 iulie pentru o vizită oficială la invitaţia” lui Serghei Lavrov, potrivit unui comunicat al ministerului rus, care utilizează numele oficial al Coreei de Nord, notează Agerpres.

China este principalul susţinător economic al ţării, dar Phenianul se apropie şi de Moscova de la începutul ofensivei ruse din Ucraina în 2022.

Cu prilejul unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord, cele două ţări au încheiat în 2024 un acord de apărare.

Phenianul a trimis trupe terestre în regiunea rusă Kursk şi sisteme de armament pentru a susţine efortul de război rus în Ucraina.

Coreea de Nord, ţară izolată şi expusă catastrofelor naturale, primeşte în schimb de la Moscova un ajutor financiar, provizii alimentare şi energie, pe lângă tehnologiile militare, potrivit analiştilor.

La sfârşitul lui aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a reafirmat susţinerea Phenianului pentru ofensiva rusească în Ucraina, angajându-se să ajute Moscova să obţină victoria în „războiul său sfânt”.

Această declaraţie a avut loc în contextul în care o serie de înalţi responsabili ruşi s-au succedat la Phenian, între care ministrul rus al apărării, Andrei Belousov.

Cele două părţi au precizat că au discutat despre întărirea legăturilor militare, Andrei Belousov afirmând că Moscova este gata să semneze un plan de cooperare care acoperă perioada 2027-2031.

Editor : B.E.

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