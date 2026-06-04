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Kim Jong-un anunță o creștere „exponențială” a arsenalului nuclear al Coreei de Nord

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lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Progresul nuclear al Coreei de Nord vine într-un moment în care țara și-a consolidat alianța sa militară cu Rusia. Foto: Profimedia Images

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunţat că ţara sa a finalizat un program care vizează creşterea „într-un ritm exponenţial” a forţelor sale nucleare, a raportat joi agenţia oficială KCNA, citată de Agerpres.

Conform KCNA, Kim a făcut această declaraţie miercuri, în timpul unei vizite la o „uzină de producţie a materialelor nucleare nou inaugurată”.

„Capacitatea de producţie a materialelor nucleare de calitate militară s-a mai mult decât dublat în ultimii cinci ani”, a afirmat liderul comunist.

Citând „ameninţările existente care se agravează de la o zi la alta, ameninţările potenţiale şi crizele imprevizibile pe termen lung”, el a subliniat necesitatea de a „consolida în mod exponenţial forţele nucleare ale statului nostru”, a continuat KCNA.

Phenianul s-a retras din Tratatul de Neproliferare în 1993 şi a efectuat de atunci şase teste nucleare, precum şi zeci de teste cu rachete balistice, dintre care unele sunt capabile, potrivit experţilor, să atingă teritoriul Statelor Unite.

Acest program militar face ca Coreea de Nord să fie supusă unor sancţiuni grele din partea Naţiunilor Unite. Rezistând presiunilor Statelor Unite şi ale aliaţilor lor, Phenianul a declarat în 2022 că statutul său de putere nucleară este „ireversibil”.

Ţara consideră arsenalul său nuclear, estimat la câteva zeci de focoase nucleare, ca pe o asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie a teritoriului său ori de răsturnare a regimului său.

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Editor : C.A.

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