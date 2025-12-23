Live TV

Galerie Foto Samjiyon, stațiunea montană de lux inaugurată de Kim Jong Un și fiica sa în munții din Coreea de Nord

Data actualizării: Data publicării:
North Korea Tourism
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24 preluată de News.ro.

Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 1 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 2 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 3 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 4 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 5 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 6 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 7 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 8 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia | Poza 9 din 9
Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia
,

Noua facilitate din Samjiyon, în nordul muntos al ţării, este o „staţiune turistică montană atractivă şi un loc de agrement pentru popor”, a declarat agenţia oficială de ştiri din Phenian, Korean Central News Agency (KCNA).

Kim a vizitat „camerele de hotel, spaţiile confortabile de agrement şi facilităţile comerciale şi de catering public”, a declarat KCNA. Imaginile difuzate de mass-media de stat îl arătau pe Kim însoţit de fiica sa, care, potrivit analiştilor, se numeşte Ju-ae şi este probabil moştenitoarea sa, vizitând hotelurile.

Printre facilităţile prezentate se aflau băi interioare şi exterioare, precum şi restaurante cu grătar. Kim a testat chiar şi fermitatea paturilor. Mass-media de stat a declarat că el a lăudat staţiunea ca fiind „o dovadă clară a idealului în continuă creştere al poporului nostru şi a potenţialului de dezvoltare al statului nostru”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a declarat că zona este un „oraş inovator şi foarte civilizat, care reprezintă cultura turistică a ţării”.

Mass-media de stat a declarat că noile facilităţi arată că poporul nord-coreean este „cel mai demn” şi „nu are nimic de invidiat lumii”. Nu s-a menţionat care ar fi tarifele pentru nord-coreeanul mediu, care, potrivit analiştilor, câştigă de obicei până la 3 dolari pe lună în fabricile de stat.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
4
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kim Jong Un
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord
kim jong un 2
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
kim jong un - soldati nord-coreeni
Coreea de Nord a trimis noi trupe în Rusia: „S-au deplasat în etape începând din septembrie”
2001-05-02T000000Z_751584991_RP2DRIKDHYAA_RTRMADP_3_NORTH-KOREA-EU
„Șeful statului” nord-coreean, care a servit sub trei membri ai familiei Kim, a murit. Cine a fost Kim Yong Nam
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Recomandările redacţiei
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
sibiu accident
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi...
Ultimele știri
Surpriză pentru fanii Queen: o melodie necunoscută, cu vocea lui Freddie Mercury, făcută publică de Brian May
Alternativa pentru Germania, acuzată că strânge informații pentru Kremlin: tehnica întrebărilor parlamentare
Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Fanatik.ro
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...