Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24 preluată de News.ro.

Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, Samjiyon Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Noua facilitate din Samjiyon, în nordul muntos al ţării, este o „staţiune turistică montană atractivă şi un loc de agrement pentru popor”, a declarat agenţia oficială de ştiri din Phenian, Korean Central News Agency (KCNA).

Kim a vizitat „camerele de hotel, spaţiile confortabile de agrement şi facilităţile comerciale şi de catering public”, a declarat KCNA. Imaginile difuzate de mass-media de stat îl arătau pe Kim însoţit de fiica sa, care, potrivit analiştilor, se numeşte Ju-ae şi este probabil moştenitoarea sa, vizitând hotelurile.

Printre facilităţile prezentate se aflau băi interioare şi exterioare, precum şi restaurante cu grătar. Kim a testat chiar şi fermitatea paturilor. Mass-media de stat a declarat că el a lăudat staţiunea ca fiind „o dovadă clară a idealului în continuă creştere al poporului nostru şi a potenţialului de dezvoltare al statului nostru”.

El a declarat că zona este un „oraş inovator şi foarte civilizat, care reprezintă cultura turistică a ţării”.

Mass-media de stat a declarat că noile facilităţi arată că poporul nord-coreean este „cel mai demn” şi „nu are nimic de invidiat lumii”. Nu s-a menţionat care ar fi tarifele pentru nord-coreeanul mediu, care, potrivit analiştilor, câştigă de obicei până la 3 dolari pe lună în fabricile de stat.

