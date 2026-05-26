Coreea de Sud construiește primul său submarin cu propulsie nucleară. Anunțul făcut de ministrul Apărării

Coreea de Sud a anunţat marţi că plănuieşte să lanseze la apă primul său submarin cu propulsie nucleară la jumătatea anilor 2030, după ce îl va fi construit pe propriul teritoriu, în timp ce caută să-şi consolideze forţa de descurajare împotriva Coreei de Nord, care dispune de capacităţi nucleare.

Pentru Seul, fabricarea unui submarin nuclear ar constitui un salt înainte pentru industria sa navală şi de apărare, şi i-ar permite să intre în grupul restrâns de ţări care îl au (SUA, Australia, China, Rusia, India, Franţa şi Marea Britanie).

Seulul şi Washingtonul finalizaseră un acord în noiembrie trecut privind construcţia acestor submarine, dar locul de construcţie nu fusese încă stabilit.

Ministrul sud-coreean al Apărării a precizat marţi calendarul, insistând totodată asupra faptului că dezvoltarea tehnologiilor şi construcţia se vor face acasă.

"Vom dezvolta şi construi, cu tehnologie proprie şi pe teritoriul naţional, submarine nucleare în vederea lansării primului submersibil la mijlocul anilor 2030 şi a-l face operaţional în a doua jumătate a anilor 2030", a anunţat ministrul Apărării Ahn Gyu-back, citat de Agerpres.

După ce i-a dat aliatului său acordul pentru fabricarea unui submersibil cu propulsie nucleară, preşedintele american Donald Trump a adăugat pe reţelele sociale în noiembrie că acesta ar putea fi fabricat în Philadelphia, "în buna şi vechea noastră Americă".

Cu toate acestea, Seulul afirmase imediat că "de la început până la sfârşit, discuţiile dintre lideri s-au desfăşurat pornind de la premisa că construcţia va avea loc în Coreea de Sud", considerând problema "ca şi rezolvată".

Spre deosebire de submarinele cu propulsie diesel, care trebuie să iasă periodic la suprafaţă pentru a-şi reîncărca bateriile, crescând astfel riscul de a fi detectate, cele cu propulsie nucleară pot rămâne în stare de imersiune pentru perioade mult mai lungi.

Seulul caută de mult timp să se echipeze cu astfel de echipamente pentru a contracara ameninţările militare în creştere din partea Coreei de Nord, dar această problemă era limitată de acordul de cooperare nucleară între Coreea de Sud şi SUA, care impune aprobare din partea Washingtonului.

Deşi Coreea de Sud are reactoare nucleare, acordul îi interzice să reproceseze combustibilul nuclear uzat sau să îmbogăţească uraniu în scopuri militare.

Ahn a insistat marţi asupra faptului că Coreea de Sud "îşi va îndeplini cu scrupulozitate" obligaţiile în materie de neproliferare nucleară şi a reafirmat că Seulul "nu deţine nicio formă de arme nucleare şi nu are intenţia de a dezvolta aşa ceva".

"Aceste submarine nucleare sunt un simbol al hotărârii noastre de a ne asuma responsabilitatea pentru pacea şi securitatea în Peninsula Coreeană", a declarat preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung.

