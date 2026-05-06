Coreea de Sud: Judecătorul care i-a înăsprit pedeapsa cu închisoarea fostei prime-doamne a fost găsit mort

Procesul

Un judecător sud-coreean care săptămâna trecută i-a înăsprit în apel pedeapsa cu închisoarea fostei prime-doamne a ţării a fost găsit mort miercuri, a anunţat poliţia, relatează AFP.

Shin Jong-o a fost „găsit inconştient în jurul orei 1:00 a.m. (16:00 GMT marţi) la Înalta Curte din Seul”, a declarat pentru AFP un anchetator de la secţia de poliţie Seocho, un district al capitalei.

Shin a fost dus la spital, unde a fost declarat decedat, a adăugat anchetatorul, specificând că „nu există indicii de acte criminale”.

Potrivit presei locale, judecătorul Shin ar fi lăsat un bilet de adio scris de mână, lucru negat de anchetator.

Agenţia de presă sud-coreeană Yonhap a consemnat că poliţia a descoperit trupul judecătorului pe un strat de flori în complexul Înaltei Curţi de Justiţie din sudul Seulului în jurul orei 1:00 dimineaţa, după ce primise un raport cu aproximativ o oră mai devreme.

Luna trecută, Shin Jong-o a prezidat procesul în apel al fostei prime-doamne sud-coreene Kim Keon Hee, în vârstă de 53 de ani, în urma căruia aceasta a fost găsită vinovată de manipulare a bursei şi luare de mită şi pedeapsa i-a fost mărită de la 20 de luni la patru ani de închisoare.

Curtea de apel a anulat în special achitarea iniţială pentru acuzaţia de manipulare a bursei.

Shin Jong-o a afirmat atunci că Kim Keon Hee „nu şi-a recunoscut vina şi, din contră, a recurs în mod constant la scuze”.

Kim este soţia fostului preşedinte conservator Yoon Suk Yeol, care a fost demis după încercarea sa dezastruoasă de a impune legea marţială la sfârşitul anului 2024, pentru care în prezent este închis.

Anchetatorul poliţiei a mai menţionat miercuri că familia judecătorului, „devastată”, solicită respectarea vieţii sale private.

