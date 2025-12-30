Compania sud-coreeană de apărare Hanwha Aerospace Co. a anunţat marţi că a semnat un contract de 5,6 mii de miliarde de woni (4 miliarde de dolari americani) cu agenţia poloneză de achiziţii de armament pentru producerea de rachete în Polonia, informează Yonhap, preluat de Agerpres.

Agenţia poloneză pentru armament şi un consorţiu format din Hanwha Aerospace şi Hanwha-WB Advanced System (HWB) au semnat luni, la Varşovia, acordul în trei etape pentru furnizarea rachetei ghidate cu o rază de acţiune de 80 de kilometri cunoscută sub indicativul CGR-080, a anunţat compania într-un comunicat.

Hanwha-WB este o societate mixtă între Hanwha Aerospace şi WB Electronics, o filială a WB Group, cea mai mare companie de apărare din Polonia.

În baza contractului, rachetele Chunmoo CGR-080 vor fi fabricate la o fabrică dedicată din Polonia, operată de Hanwha-WB, livrările urmând să înceapă în 2030, se arată în comunicat. Rachetele vor servi drept muniţie principală pentru sistemul Homar-K al Poloniei, o variantă poloneză a sistemului de lansare de rachete Chunmoo.

Preşedintele şi directorul executiv (CEO) al Hanwha Aerospace, Son Jae-il, a asigurat că societatea sa va continua să coopereze cu industria de apărare a Poloniei pentru a spori securitatea ţării şi a aduce valoare economică.

Împreună cu acest cel mai recent acord, Polonia a semnat contracte de apărare în valoare de peste 10 miliarde de dolari cu Coreea de Sud de când preşedintele Lee Jae Myung a preluat funcţia, în iunie, a menţionat şeful de cabinet prezidenţial Kang Hoon-sik.

Guvernul sud-coreean rămâne angajat în atingerea obiectivului de a transforma Coreea de Sud într-unul dintre cei mai mari patru exportatori de arme din lume, a adăugat acesta. Doar în cursul acestui an Coreea de Sud a exportat arme în valoare de 15,2 miliarde de dolari, 14,2 miliarde de dolari provenind din contracte semnate din iunie, a precizat el.

Polonia a semnat primele acorduri majore de armament cu companii sud-coreene în 2022 pentru achiziţionarea de tancuri K2, obuziere autopropulsate K9 şi lansatoare multiple de rachete Chunmoo şi a încheiat acorduri suplimentare pentru a-şi consolida capacităţile militare.

Editor : A.C.