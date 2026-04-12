Criza combustibilului pentru avioane ar putea lovi Europa în următoarele săptămâni

Industria aviatică europeană a avertizat că o criză a combustibilului pentru avioane planează asupra continentului, în timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne sub blocadă.

Strâmtoarea, care a servit odată drept arteră pentru comerțul internațional cu petrol, se află sub blocada iraniană de când a început războiul SUA/Israel în Iran, pe 28 februarie. Recentele încetări ale focului au redeschis temporar strâmtoarea, înainte ca aceasta să fie închisă din nou, după ce Teheranul a acuzat Israelul de încălcări prin lovirea Libanului.

Financial Times (FT) a raportat vineri că ACI Europe, care reprezintă aeroporturile din UE, a trimis o scrisoare comisarului pentru transporturi al blocului, Apostolos Tzitzikostas, avertizând asupra unei „penurii sistemice de combustibil pentru avioane” dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă în termen de trei săptămâni.

„Dacă trecerea prin Strâmtoarea Ormuz nu se reia într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, penuria sistemică de combustibil pentru avioane va deveni o realitate pentru UE”, se arată în scrisoare, potrivit FT.

Publicația a precizat că Strâmtoarea Ormuz reprezintă 40% din aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane.

Scrisoarea menționează că îngrijorările au fost alimentate de creșterea numărului de zboruri în timpul sezonului estival de călătorii și solicită „monitorizare și acțiuni proactive din partea UE”, a precizat FT.

„În prezent, nu există o cartografiere/evaluare și monitorizare la nivelul UE a producției și disponibilității combustibilului pentru avioane”, se arată în scrisoare.

„O criză a aprovizionării ar perturba grav operațiunile aeroportuare și conectivitatea aeriană, cu riscul unor impacturi economice severe pentru comunitățile afectate și pentru Europa în cazul unei penurii sistemice de combustibil pentru avioane”, adaugă aceasta.

Editor : Sebastian Eduard