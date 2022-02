Culisele Consiliului de Securitate de la Kremlin. Sceneta „discuției spontane” despre independența Donbas

Președintele rus Vladimir Putin le-a spus participanților la Consiliul de Securitate care a avut loc la Kremlin că discuția despre recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas este „spontană”. Singurul care a părut să arate opoziție a fost premierul Mihail Mișustin, dar și el s-a lăsat convins, relatează corespondentul The Guardian pentru Europa Centrală și de Est, Shaun Walker.

Putin a condus ședința a Consiliului de Securitate ca pe o un film. A început prin a spune că soarta Ucrainei va fi decisă azi, a scris jurnalistul pe Twitter.

„Fiecare dintre voi știe - și vreau să subliniez în mod special acest lucru... Nu am discutat nimic despre asta cu voi înainte. Nu v-am cerut părerea înainte. Discuția asta are loc spontan, pentru că am vrut să vă aud părerile voastre fără nicio pregătire prealabilă”, le-a spus Putin participanților, potrivit jurnalistului.

Fostul președinte și premier al Rusiei Dmitri Medvedev, care este vicepreședintele Consiliului, a spus că oamenii din Donețk și Lugansk nu sunt doar vorbitori de limbă rusă, ci și cetățeni ruși.

„Aceștia sunt oamenii noștri. Când cetățenii americani au probleme, americanii efectuează operațiuni speciale. Sunt cetățeni ruși pentru că Rusia a eliberat pașapoarte în ultimii ani”, a spus el.

Președintea Consiliului Federației Ruse, Valentina Matvienko - singura femeie din Consiliul de Securitate – a spus că în republicile separatiste Ucraina comite un „genocid”.

„Matvienko a strigat despre genocid, despre valorile europene și despre diverse nemulțumiri ale cuiva care a petrecut mult prea mult timp urmărind buletinele de știri rusești și a început să le creadă”, scrie jurnalistul.

Shaun Walker a mai spus că premierul Mihail Mișustin „părea îngrozit că participă la dicuție”.

Putin l-a întrebat dacă vrea să recunoască republicile, iar Mișustin a spus că, dacă nu există progres, răspunsul e da.

O declarație a venit și de la ministrul de Externe Serghei Lavrov: „Este o chestiune de gust dacă să oferim Occidentului câteva zile să se gândească la asta, dar bineînțeles că nu va schimba nimic”, a spus el.

Editor : M.B.