Live TV

Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia

Data publicării:
People holding placards which read Free Ukrainian children kidnapped by Russia at the March for the children of Ukraine at the March for the children of Ukraine on 1st June 2025 in London, United Kingdom. This demonstration was organised by Ukraine Solida
O persoană flutură un manifest cu mesajul „Eliberați copiii ucraineni răpiți de Rusia” în timpul unei manifestații organizate la Londra, în Regatul Unit, pe 1 iunie 2025. Foto: Profimedia
Din articol
Selfie-uri ale oficialilor ruși cu copii ucraineni geolocalizați 210 tabere de reeducare și militare Rușii „încep să mute copiii”

Un laborator al Universității Yale documentează încă din 2022, folosind imagini din satelit, localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia, iar în septembrie anul trecut a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși aceștia, a declarat directorul său pentru AFP, relatează Le Nouvel Observateur.

La inițiativa Departamentului de Stat al SUA, Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) a fost însărcinat cu estimarea numărului de copii strămutați de autoritățile ruse și a amplorii fenomenului, a declarat directorul său, Nathaniel Raymond, care s-a aflat luni, 24 noiembrie, la Stockholm pentru un seminar la Parlamentul Suediei pe această temă.

Selfie-uri ale oficialilor ruși cu copii ucraineni geolocalizați

Inițial el a considerat sarcina aproape imposibilă. „Cum putem găsi copii ascunși și protejați de serviciile de securitate rusești? Într-un caz de răpire în care avem doar internetul și imagini din satelit?”, s-a întrebat el.

Soluția a apărut datorită unei greșeli făcute de ruși: selfie-uri ale oficialilor locali ruși cu copii ucraineni. „Oficialii locali, căutând să câștige favoarea Kremlinului, se fotografiau alături de copii în autobuze”, spune Nathaniel Raymond.

„Cel mai amuzant lucru în toată povestea asta”, povestește el, „este că au uitat să dezactiveze serviciile de localizare pe telefoanele lor. Așa că am reușit să extragem latitudinea și longitudinea pozițiilor acestor oficiali și apoi am văzut în fotografii că puteam identifica dispozitivele, inclusiv ceasurile lor Apple. Am început să investigăm”. Informațiile sunt transmise apoi autorităților ucrainene.

210 tabere de reeducare și militare

De atunci, analizând alte date disponibile, inclusiv fotografii oficiale publicate de autoritățile ruse, HRL a identificat 210 tabere de reeducare și militare în Rusia, unde sunt ținuți unii dintre copiii ucraineni. Laboratorul estimează numărul lor total la 36.000.

În 2023, Le Nouvel Observateur a relatat despre presupusele salvări ale copiilor ucraineni de către Rusia, care au mascat o altă realitate: deportările la scară largă a zeci de mii de copii ucraineni, cu încălcarea Convenției de la Geneva. Printre copiii furați s-au numărat copii din plasament, orfani, copii cu dizabilități și copii răniți care s-au trezit singuri în toiul războiului. Alții, din regiunile Herson, Harkiv sau Donețk, au fost trimiși de școlile lor într-o tabără de vacanță în Crimeea - anexată de Moscova în 2014 - în momentul invaziei, adesea cu acordul familiilor lor, dar cu promisiunea că se vor întoarce peste două săptămâni.

Rușii „încep să mute copiii”

În martie 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin pentru rolul său în „deportarea” a mii de copii ucraineni în Rusia de la începutul conflictului cu Ucraina – o crimă de război. Aceasta este prima dată când Curtea îl vizează pe șeful statului unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Comisarul rus pentru Drepturile Copilului, Maria Lvova-Belova, se numără și ea printre cei vizați.

De la emiterea acestui mandat de arestare, autoritățile ruse au încetat să mai publice online orice informație, cum ar fi fotografiile care au ajutat la identificarea copiilor: „Au început să curețe locul crimei, să mute copiii”, spune Nathaniel Raymond.

Soarta acestor copii trebuie să fie o prioritate absolută în negocierile actuale, susține Nathaniel Raymond. Din păcate, nu este prioritatea lui Donald Trump: ca o consecință a reducerilor de finanțare ale administrației președintelui SUA, Laboratorul de Cercetare Umanitară riscă să se închidă până la sfârșitul anului 2025. Pentru a-și proteja activitatea, HRL și-a transmis datele Europolului.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
5
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Digi Sport
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Primele imagini cu drona prăbușită la Vaslui. Foto Captură video
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au aruncat în aer o cale ferată strategică
Mark Rutte.
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
arme si bani americani
Ce se poate întâmpla în Ucraina dacă SUA își retrag sprijinul? Cinci motive pentru care Kievul ar putea continua să lupte
mariupol
După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război (Corriere della Sera)
Recomandările redacţiei
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM a avizat negativ reforma pensiilor magistraților...
guvern sedinta
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă...
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de...
Ultimele știri
Romsilva scoate la vânzare 16.000 de pomi de Crăciun. Care sunt prețurile pentru achiziţia directă de la ocoalele silvice
Preşedinta CSM: „Am devenit o adevărată ţintă a unei campanii de ură”
Alexandru Nazare: „Îngheţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene este un pas foarte important pentru țară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A fost respinsă frecvent de bărbați, dar viața ei s-a schimbat radical. Cum a reușit o tânără să slăbească 82...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
La ce înălţime trebuie să stea termostatul pentru a consuma mai puţin gaz: aşa vei economisi la facturi
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Pro FM
LaLa Band, reuniune-surpriză la 10 ani de la despărțire. Membrii trupei au filmat un proiect special...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...