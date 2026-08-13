Operatorii de drone ai Forțelor Armate ale Ucrainei au demonstrat importanța acestui nou tip de armament pe fronturile războiului modern – de data aceasta nu în fața agresorilor ruși, ci în fața partenerilor americani. În cadrul exercițiilor „Common Resolve”, care au avut loc în aprilie și mai în Germania, unitățile ucrainene au detectat fără dificultate și au „distrus” complet personalul militar și echipamentele din cadrul unei brigăzi blindate americane, au declarat pentru The Wall Street Journal oficiali americani informați cu privire la desfășurarea exercițiilor, precum și unul dintre participanți.

Misiunea brigăzii, formată din aproximativ 3.500 de persoane, a fost asaltarea pozițiilor întărite de militari din Regimentul 412 „Nemesis” al Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei. Atacatorii au folosit transportoare blindate grele, care ridicau nori de praf și erau ușor de observat de dronele de recunoaștere ucrainene, a declarat pentru WSJ un participant la exerciții. Au urmat drone de bombardament și drone kamikaze. Acestea „distrugeau” transportoarele blindate americane atât de repede, încât acestea trebuiau „reînviate” – reintroduse în atac, pentru ca exercițiile să poată continua, a declarat pentru WSJ un oficial american familiarizat cu rezultatele.

În cadrul exercițiilor, observatorii înregistrează o „înfrângere” dacă drona rămâne suspendată deasupra vehiculului sau se apropie suficient de mult de acesta.

Nu că trupele americane nu ar fi fost deloc pregătite pentru atacurile cu drone. Potrivit unui purtător de cuvânt al Armatei SUA, brigada din Texas, sosită în Germania pentru rotație, era echipată cu sisteme standard de luptă radioelectronică (LRE) și de contracarare a dronelor. Dar acest lucru nu i-a fost de mare ajutor. Noile brigăzi mobile, dotate cu echipamente de ultimă generație și care aplică tactici moderne, au înregistrat rezultate mult mai bune în cadrul exercițiilor, a remarcat o sursă a WSJ.

Brigada din Texas și-a îmbunătățit, de asemenea, performanțele în cursul exercițiilor de două săptămâni, învățând să-și distribuie forțele, să se camufleze și să utilizeze mai abil mijloacele de ERE. De asemenea, ucrainenii i-au ajutat pe americani să utilizeze mai eficient dronele în scopuri ofensive.

Deși SUA au fost pionieri în utilizarea aeronavelor fără pilot, până de curând au dezvoltat în primul rând aviația de recunoaștere cu rază lungă de acțiune. În prezent, Pentagonul efectuează teste cu drone ucrainene în vederea achiziționării acestora și a început să utilizeze, pentru protecția trupelor sale din Orientul Mijlociu, sisteme anti-drone pe care Forțele Armate ale Ucrainei le-au desfășurat pentru a contracara raidurile rusești. Mai multe țări din Golful Persic au încheiat, de asemenea, acorduri cu Ucraina privind achiziționarea tehnologiilor sale anti-drone.

În luna mai, ministrul apărării al SUA, Pete Hegset, a informat senatorii că a mărit numărul militarilor americani trimiși în Ucraina pentru a studia desfășurarea operațiunilor militare cu ajutorul dronelor.

Nu este prima dată când operatorii ucraineni de drone înving trupele NATO în cadrul exercițiilor comune. În mai 2025, aceștia au învins cu ușurință, în regiunea baltică, o formațiune a alianței alcătuită din trupe ale Marii Britanii, Estoniei și ale altor țări, inclusiv un contingent american.

Iar anul acesta au zdrobit trupele suedeze în cadrul exercițiilor de apărare a insulei Gotland, a relatat Associated Press. Potrivit unuia dintre operatorii ucraineni, suedezii „au întrerupt de trei ori exercițiile” pentru a se gândi cum să acționeze mai eficient, dar în viața reală ar fi pierit.

Editor : A.R.