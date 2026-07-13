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Turcia va participa la banca internaţională pentru apărare, la care contribuie și România

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Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Recep tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
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Turcia a informat Canada că va participa la Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă în calitate de membru fondator, a declarat luni un oficial turc pentru Reuters

Surse din cadrul Ministerului turc al Apărării au declarat în weekend că Turcia încă evaluează o posibilă participare, după ce prim-ministrul canadian Mark Carney a afirmat la summitul NATO de la Ankara de săptămâna trecută că nouă ţări, inclusiv Turcia, s-au angajat să adere la bancă, într-o mişcare considerată un impuls pentru efortul multilateral de a ajuta la reînarmarea ţărilor aliate. 

„Turcia a informat Canada că va participa la această bancă”, a declarat oficialul citat de Reuters. 

Conform declaraţiei lui Carney de săptămâna trecută, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia, şi Ucraina şi-au exprimat sprijinul pentru această bancă, care îşi va avea sediul în Canada. 

Lista nu conţinea nicio ţară importantă din G7, în afară de Canada, ceea ce ar putea limita potenţialul financiar al băncii, deşi ministrul de externe al Canadei a declarat pentru Reuters că aceasta va rămâne deschisă pentru noi membri. 

Scopul băncii este de a consolida apărarea ţărilor aliate cu viziuni similare, prin strângerea a până la 100 de miliarde de lire sterline (134 de miliarde de dolari) sub formă de finanţare ieftină. 

Editor : A.C.

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