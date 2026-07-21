Cum rezistă Iranul în fața SUA: Muntele Târnăcopului și orașele subterane cu rachete îngropate prea adânc pentru bombele lui Trump

Regimul iranian a construit o rețea extinsă de tuneluri subterane care ar putea rezista chiar și la „marile și grelele” bombe anti-buncăr pe care președintele SUA amenință că le va folosi, scrie The Times.

Bombele americane, rachetele de croazieră și cele mai noi drone de ultimă generație au distrus podurile iraniene, apărările de coastă, turnurile de control și alte instalații militare în ultima săptămână. Dar chiar dacă președintele Trump amenință să intensifice războiul și să-și lovească inamicul și mai puternic, Iranul s-a dovedit până acum capabil să riposteze cu propriile sale atacuri.

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Iranul își bazează supraviețuirea ca putere militară, capabilă să înfrunte SUA, pe o rețea de „orașe-rachetă” subterane și pe un complex nuclear în curs de dezvoltare, îngropat atât de adânc într-un munte încât nicio bombă americană nu-l poate atinge.

Aceste instalații adânci, fortificate, stau între victoria lui Trump și un război de lungă durată din care nimeni nu iese învingător.

Într-unul dintre numeroasele interviuri acordate săptămâna trecută, președintele a declarat că SUA vor viza în curând complexul nuclear cunoscut sub numele de „Muntele Tăietorului” sau „Muntele Tărnăcopului” (Pickaxe Mountain în engleză, Kuh-e Kolang în farsi, n.r.) ceea ce reprezintă o sfidare la adresa cererii sale ca Iranul să nu urmărească niciodată obținerea unei arme nucleare.

Trump a afirmat că situl îngropat sub un munte de granit va primi „o lovitură frumoasă, mare și puternică, chiar în ușa din față”.

Situl subteran, cunoscut oficial sub numele de Kuh-e Kolang Gaz La (Kolang însemnând „tăietor de piatră”), nu este încă operațional, dar este situat imediat la sud-vest de Natanz, unul dintre cele trei situri nucleare lovite de SUA și Israel în cadrul Operațiunii Midnight Hammer, în iunie anul trecut.

Această imagine satelitară, pusă la dispoziție de Vantor, arată vehicule la intrarea vestică a complexului de tuneluri de la Muntele Pickaxe, situat lângă Centrul nuclear de la Natanz, în apropierea orașului Natanz, provincia Isfahan, în centrul Iranului, pe 21 iunie 2026. Foot: Profimedia

Până în prezent, „Târnăcopul” nu a fost vizat, deși serviciile de informații americane consideră că este construit pentru a produce centrifuge cu gaz destinate îmbogățirii uraniului la nivel de armament și pentru procesul de îmbogățire în sine.

Acesta dispune de două perechi de intrări extrem de fortificate, la est și la vest, iar cavernele de dedesubt, unde ar putea avea loc activități de producție nucleară, sunt estimate a avea o adâncime de peste 100 de metri.

Referirea lui Trump la lovirea obiectivului „pe ușa din față” sugerează că orice atac ar viza blocarea intrărilor, mai degrabă decât încercarea de a pătrunde suficient de adânc pentru a demola cavernele subterane.

Forțele aeriene americane dispun de un singur tip de bombă convențională capabilă să atingă instalații îngropate la adâncime. Însă bomba GBU-57 de peste 13 tone (MOP – Massive Ordnance Penetrator), lansată anul trecut de bombardierele stealth B-2 asupra Natanz și a celorlalte două situri nucleare de la Fordow și Isfahan, poate pătrunde „doar” la o adâncime estimată de 60 de metri sub pământ.

„Un atac asupra Muntelui Târnăcopului ar putea viza liniile de alimentare cu energie electrică de la suprafață, amplasamentul puțurilor de ventilație [țintele atacurilor din iunie anul trecut] și intrările deschise ale tunelurilor”, a prevăzut Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, cu sediul la Washington.

„Urmărim Muntele Târnăcopului foarte atent”, a declarat Trump în interviul acordat lui Hugh Hewitt, un moderator conservator de talk-show la Salem Radio. „Vom distruge Muntele. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți.”

Această imagine satelitară, pusă la dispoziție de Vantor, prezintă o vedere de ansamblu asupra complexului de tuneluri de la Muntele Pickaxe, situat în vecinătatea instalației nucleare de la Natanz, lângă orașul Natanz, din provincia Isfahan, în centrul Iranului, pe 7 martie 2026. Foto: Profimedia

Cu toate acestea, chiar și cu stocul său acum limitat de bombe nucleare (MOP), din care 14 dintr-un stoc existent de aproximativ 20 au fost consumate în cadrul Operațiunii Midnight Hammer, armata SUA nu poate garanta că va scoate Muntele din funcțiune pentru o perioadă foarte lungă.

Aceeași provocare a fost întâlnită în cazul orașelor-bază de rachete ale Iranului, îngropate la adâncime, zeci de situri subterane din întreaga țară unde sunt depozitate rachete balistice cu rază medie și scurtă de acțiune, precum și lansatoare. Forța aerospațială a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) depozitează rachetele în sisteme de tuneluri cu mai multe niveluri, multe dintre ele fiind, de asemenea, îngropate în munți.

Atât SUA, cât și Israelul au afirmat că au distrus sute de lansatoare și depozite de arme iraniene între 28 februarie și încetarea focului declarată în aprilie. Cu toate acestea, se estimează că Iranul deținea aproximativ 2.500 de rachete cu rază medie de acțiune înainte de război, precum și alte mii de rachete cu rază scurtă de acțiune și drone de atac, ceea ce înseamnă că ar putea să mai dețină încă un stoc semnificativ.

Într-o declarație publicată sâmbătă, Mojtaba Khamenei, liderul suprem iranian, a avertizat SUA împotriva unei escaladări suplimentare și a afirmat că Iranul și aliații săi regionali ar putea încă să le dea „lecții de neuitat” adversarilor lor.

Săptămâna trecută, Iranul a difuzat un videoclip în care apăreau doi comandanți ai IRGC (ambii decedați în prezent) vizitând tunelurile dintr-unul dintre orașele subterane, cu pereții acoperiți de rachete și lansatoare. Imagini anterioare difuzate de mass-media de stat au arătat tuneluri extinse în care sunt depozitate stocuri de arme.

Pe parcursul a mai mult de o săptămână de atacuri, Comandamentul Central al SUA a declarat că atacurile sale vor „degrada” capacitățile Iranului în materie de rachete și drone.

Însă atacurile de represalii la scară largă lansate de Iran împotriva Kuweitului, Bahrainului, Qatarului, Iordaniei și altor țări din Orientul Mijlociu au demonstrat că planurile de război pe termen lung ale IRGC au dat roade.

Editor : B.E.