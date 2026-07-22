Pete Hegseth acuză China şi Rusia că sprijină „la niveluri diferite” Iranul în război

China şi Rusia facilitează „la niveluri diferite” unele dintre acţiunile Iranului în timpul războiului Teheranului cu SUA, a declarat marţi secretarul apărării, Pete Hegseth, în faţa congresmenilor, relatează CNN, potrivit News.ro.

„Există multe modalităţi prin care descurajăm acest lucru, iar amploarea şi profunzimea acestora ar trebui să rămână secrete”, a spus Hegseth în faţa Comisiei pentru alocări bugetare a Senatului.

„Dar există modalităţi prin care ambele ţări, la niveluri diferite, facilitează unele dintre acţiunile întreprinse de Iran”, a spus Hegseth ca răspuns la o întrebare adresată de senatorul John Hoeven, republican din Dakota de Nord.

China se pregătea să livreze noi sisteme de apărare aeriană către Iran, a relatat CNN în aprilie, citând surse apropiate serviciilor de informaţii americane.

Rusia ajuta Iranul cu tactici avansate de utilizare a dronelor, preluate din războiul său din Ucraina, pentru a lovi ţinte ale SUA în ţările din Golf, a relatat CNN în martie, citând un oficial occidental din serviciile de informaţii.

Când i s-a pus aceeaşi întrebare de către Hoeven - dacă China şi Rusia ajută Iranul în război - generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, a spus, marţi, că nu doreşte să răspundă la această întrebare într-un cadru neclasificat.

Secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth, şi şeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, au depus marţi mărturie în faţa unei comisii cheie a Senatului pentru prima dată de la reluarea conflictului dintre SUA şi Iran în această lună. Aceştia solicită zeci de miliarde de dolari suplimentari pentru finanţarea războiului.

Costul războiului în Iran

Hegseth a declarat în faţa Comisiei pentru alocări bugetare a Senatului că războiul a costat Statele Unite 37,5 miliarde de dolari - însă suma reală este probabil mult mai mare, au declarat anterior experţii pentru CNN. O parte din costuri reprezintă cheltuieli, cum ar fi mesele pentru trupe, până la sfârşitul anului fiscal, a spus el.

Şeful Pentagonului a declarat că efortul militar al SUA de a ghida navele prin Strâmtoarea Ormuz a continuat „în secret” după ce a fost anunţat în luna mai şi că a contribuit la transportarea a până la 500 de milioane de barili de petrol prin această cale navigabilă strategică, SUA păstrându-şi controlul în ciuda atacurilor iraniene.

Când a fost întrebat despre capacitatea armatei SUA de a lovi presupusa instalaţie nucleară iraniană situată sub Muntele Pickaxe, Hegseth a ezitat să răspundă şi a declarat că „multe dintre capacităţile (armatei SUA) sunt secrete”.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că SUA vor lovi ţinta „destul de curând”.

Preşedintele Caine le-a spus congresmenilor că îi va prezenta lui Trump „opţiunile şi riscurile adecvate dintre care acesta poate alege” în ceea ce priveşte modul de desfăşurare a războiului şi a afirmat că pierderile umane reprezintă întotdeauna un factor.

Într-un schimb de replici tensionat, senatorul democrat din Michigan, Gary Peters, a criticat aspru conducerea lui Hegseth, calificându-l drept un eşec şi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la strategia de război a administraţiei.

Într-un alt schimb de replici tensionat, senatoarea democrată Kirsten Gillibrand l-a presat pe Hegseth să prezinte justificarea războiului. Legislatoarea din New York l-a acuzat pe Hegseth că induce în eroare publicul în legătură cu distrugerea capacităţilor Iranului de lansare a rachetelor, iar Hegseth a acuzat-o pe senatoare că „încearcă să realizeze spoturi electorale”.

Editor : C.L.B.