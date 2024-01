Cum se pregătesc SUA pentru o invazie a chinezilor în Taiwan. Ce puncte slabe are armata americană în regiunea indo-pacifică

Statele Unite și aliații lor sunt din ce în ce mai îngrijorați că, în următorii ani, președintele chinez Xi Jinping ar putea ordona armatei sale să invadeze Taiwanul, insula pe care China o consideră propriul teritoriu. Armata americană își analizează cu atenție propria pregătire militară și încearcă să-și pună la punct un domeniu critic, rețeaua sa logistică, notează Reuters.

Echipamentele folosite la exercițiile militare comune cu Australia, Talisman Sabre, anul trecut, au inclus aproximativ 330 de vehicule și remorci și 130 de containere din depozitele din Bandiana, în sud-estul Australiei, spune armata.

Cantitatea de echipamente, pe care armata Statelor Unite nu a recunoscut-o anterior, este suficientă pentru a furniza aproximativ trei companii logistice, cu până la 500 de soldați sau mai mulți, concentrate să se asigure că proviziile ajung la luptători. Este genul de material care este necesar pentru un exercițiu militar viitor, un dezastru natural sau chiar pentru un război.

„Cautăm să facem acest lucru din ce în ce mai mult”, a declarat generalul de armată Charles Flynn, comandantul superior al armatei în Pacific, pentru Reuters într-un interviu.

„Există o serie de alte țări din regiune în care avem deja acorduri pentru a face asta”, a adăugat el, fără a numi aceste țări.

Cea mai mare vulnerabilitate a SUA în regiunea indo-pacifică

După numeroase interviuri ale jurnaliștilor de la Reuters cu foști și actuali oficiali americani, aceștia au concluzionat că logistica militară americană din Pacific este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale SUA în orice potențial conflict asupra Taiwanului.

Exercițiile militare americane au dus la concluzia că China ar încerca probabil să bombardeze proviziile de combustibil pentru avioane și nave, paralizând puterea aeriană și maritimă a SUA, fără a fi nevoită să lupte cu avioane de luptă puternic înarmate sau să scufunde flota de nave de război de suprafață a Americii, potrivit oficialilor și experților consultați.

Ca răspuns, Statele Unite încearcă să-și răspândească centrele logistice militare în regiune - inclusiv depozitele din Australia, au declarat oficialii pentru sursa citată.

Întrebat despre concluziile jurnaliștilor, Pentagonul a spus că Departamentul Apărării lucrează cu aliații pentru a face forțele americane mai mobile și mai bine distribuite. Dar criticii spun că rețeaua Washingtonului este încă prea concentrată și că guvernul fie nu a pus la dispoziție suficienți bani fie nu a urgentat plățile pentru acest efort.

„Când treceți de câteva straturi, comunitatea de informații semnalizează roșu până în următorii cinci ani. Și totuși, unele dintre aceste cronologii (pentru a aborda riscurile) au o durată de 10, 15, 20 de ani”, a spus congresmanul Mike Waltz, un republican care conduce subcomitetul Camerei care supraveghează logistica și pregătirea militară. „Acolo este o nepotrivire.”

Bazele militare americane din Asia sunt strategice, dar logistica Pacificului reprezintă o vulnerabilitate semnificativă în potențiale conflicte din Taiwan, avertizează oficialii.

Ce riscă SUA în cazul unei invazii a Chinei în Taiwan

Brațul de logistică al armatei americane, U.S. Transportation Command (TransCom), a avut un succes major: a direcționat echipamente în valoare de peste 839 de milioane de dolari și peste 2 milioane de cartușe de artilerie către armata ucraineană care luptă cu Rusia.

Sprijinirea Taiwanului, la aproximativ 160 km de coasta Chinei, ar fi mai greu, recunosc oficialii și experții americani.

SUA nu au declarat oficial că vor interveni dacă China ar ataca Taiwanul, dar președintele Joe Biden a sugerat în mod repetat că va desfășura trupe americane pentru a apăra insula.

Xi a ordonat armatei sale să fie gata să cucerească Taiwanul până în 2027, spun oficialii americani. Dar mulți analiști văd asta mai mult ca o încercare de a-și întări armata, decât ca o cronologie pentru invazie.

Un înalt oficial al armatei americane, vorbind sub rezerva anonimatului, a spus că proviziile de muniție se află în fruntea listei de priorități în regiunea indo-pacifică, urmate de combustibil, alimente și piese de schimb pentru echipamente. „Dacă rămânem fără muniție... asta va fi o problemă imediată”, a spus oficialul, adăugând că planificarea pentru o urgență din Taiwan este deja în curs de desfășurare.

Oficialii americani avertizează că, într-un conflict major, navele marinei ar putea rămâne rapid fără apărare antirachetă.

Într-un exercițiu militar desfășurat pentru Congres în aprilie, China s-a pregătit pentru un asalt amfibiu asupra Taiwanului, cu lovituri aeriene masive și rachete împotriva bazelor americane din regiune, inclusiv baza navală a SUA pe insula japoneză Okinawa și baza aeriană Yokota din vestul Tokyo.

Impactul potențial al atacurilor asupra centrelor logistice din SUA, a navelor de realimentare și a cisternelor de realimentare aeriană, a fost un „apel de trezire” pentru mulți parlamentari, a declarat Becca Wasser de la Centrul pentru o nouă securitate americană (CNAS), care a condus exercițiul.

„China va ținti în mod intenționat unele dintre nodurile logistice pentru a face mai greu pentru SUA să susțină operațiunile în regiunea indo-pacifică”, a spus Wasser.

Pentru a aborda astfel de vulnerabilități, armata americană caută locuri precum Australia ca locații mai sigure pentru depozitarea echipamentelor, chiar dacă extinde cooperarea cu Filipine, Japonia și alți parteneri din Pacific.

Administrația Biden a anunțat în iulie că Statele Unite vor crea, de asemenea, un centru logistic interimar în Bandiana, Australia, cu scopul de a crea în cele din urmă o „zonă de sprijin logistic durabilă” în Queensland.

Potrivit unui document militar intern al SUA, facilitățile din Bandiana puteau ține peste 300 de vehicule și aveau 800 de spații de depozitare.

În iulie, U.S. Air Force a efectuat Mobility Guardian 23, un exercițiu în regiunea indo-pacifică, cu Australia, Canada, Franța, Japonia, Noua Zeelandă și Regatul Unit, care a inclus exerciții de realimentare cu combustibil și evacuări medicale. Armata a folosit această ocazie pentru a lăsa în urmă echipamente, inclusiv în Guam. Aceste echipamente au ajutat forțele de acolo să facă față consecințelor recentului Taifun Mawar, dar ar fi, de asemenea, utile în orice conflict viitor, a declarat generalul-maior al Forțelor Aeriene Darren Cole, directorul de operațiuni la Air Mobility Command.

Cole a subliniat că și mandatul său de comandă presupune nu doar asistența în caz de dezastre, ci poate include și situații neprevăzute „până la operațiuni complete de luptă, război major la scară largă”.

Schimbare de strategie a armatei SUA

A existat o schimbare în strategia armatei Statelor Unite. De zeci de ani, Statele Unite nu au fost nevoite să-și facă griji cu privire la o putere străină care vizează bazele sale logistice. Acest lucru le-a permis strategilor să se concentreze pe eficiență, adoptând modelul logistic „just-in-time”, comun în rândul producătorilor din sectorul privat.

Această abordare a dus la decizia de a economisi costuri și de a crea mega baze, cum ar fi Baza Aeriană Ramstein din Germania.

Dar un conflict cu China ar putea face ca aceste mega baze, care includ și Camp Humphreys de lângă Seul, să se transforme în ținte principale. Acest risc determină trecerea la o abordare mai costisitoare a logisticii, care include dispersarea stocurilor din SUA și prepoziționarea proviziilor în regiune.

„În loc să vă planificați pentru eficiență, probabil trebuie să vă planificați eficacitatea și să treceți de la „just in time” la „just in case””, a spus contraamiralul Dion English, unul dintre cei mai buni ofițeri logistici ai Pentagonului.

SUA au făcut acest lucru în Europa, după ce Rusia a anexat Crimeea în 2014, pre-poziționând stocuri și investind în baze și aerodromuri pe care dislocarea trupelor americane le-ar putea folosi dacă este necesar. În cei cinci ani care au precedat invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Pentagonul a cerut o finanțare de 11,65 miliarde de dolari de la Congresul SUA pentru echipamente de pre-poziționare în Europa.

În schimb, o analiză Reuters a cererii bugetare a Pentagonului a constatat că armata intenționează în prezent să ceară doar 2,5 miliarde de dolari din anul fiscal 2023 până în 2027 pentru a pre-poziționa echipamente și combustibil și pentru a îmbunătăți logistica în Asia. În prezent, Pentagonul are un buget anual de aproximativ 842 de miliarde de dolari.

O altă problemă costisitoare este îmbătrânirea flotei de nave de transport din SUA. Vârsta medie a navelor concepute pentru a transporta mărfuri grele, cum ar fi tancurile, într-o zonă de conflict, este de 44 de ani, unele fiind chiar mai vechi de 50 de ani.

O analiză halucinantă a CNAS (The Center for a New American Security) a concluzionat: „Departamentul Apărării a investit sistematic insuficient în logistică în ceea ce privește banii, energia mentală, bunurile fizice și personalul”.

Senatorul Roger Wicker, cel mai înalt republican al Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, a declarat că Pentagonul și Congresul au nevoie de mult mai multă atenție asupra bazelor și logisticii din Pacific.

„Abilitatea noastră de a descuraja conflictele din Pacificul de Vest în următorii cinci ani nu este nici măcar aproape de ceea ce ar trebui să fie”, a declarat acesta.

