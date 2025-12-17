Live TV

Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor de integritate, după proteste în toată țara

proteste slovacia avertizori integritate
Proteste în Slovacia. Foto: Profimedia Images
Parlamentul încearcă să reducă la tăcere criticile aduse corupției, acuză societatea civilă

Curtea Constituţională din Slovacia a anunţat miercuri că a suspendat legea care desființează biroul avertizorilor de integritate, care a provocat proteste la Bratislava și în întreaga ţară în ultimele zile.

Sesizată de un grup de 63 de membri ai parlamentului, Curtea a transmis într-un comunicat de presă că a decis că legea este suspendată până la examinarea sa pe fond, transmite AFP preluată de Agerpres.

„Este o veste bună pentru justiţia din Slovacia”, a reacţionat Zuzana Stevulova, vicepreşedinta partidului Slovacia Progresistă (PS).

Procurorul general al Slovaciei, Maros Zilinka, a salutat pe Facebook suspendarea, declarând că aceasta „va preveni potenţialele consecinţe negative şi ireparabile ale noii legislaţii”, permiţând în acelaşi timp o revizuire a conformităţii legii în special cu Constituţia şi Tratatul Uniunii Europene.

În ceea ce îl priveşte, Ministerul de Interne a subliniat că este vorba doar de o suspendare. „Suntem încrezători că (Curtea) va confirma validitatea legii şi că aceasta va intra în vigoare”, a adăugat purtătorul de cuvânt al ministerului, Matej Neumann, ciitat într-un comunicat.

Parlamentul slovac a votat pe 9 decembrie desființarea biroului de protecţie a avertizorilor de integritate şi înlocuirea acestuia cu un nou organism aflat sub autoritatea guvernului. Această reformă a fost criticată de organizațiile neguvernamentale, care o consideră o încercare de a reduce la tăcere criticile la adresa corupţiei.

Mai mult, Curtea Constituţională a anunţat că a declarat neconstituţională o lege adoptată în aprilie care vizează organizațiile neguvernamentale, ce ar fi fost obligate, începând cu sfârşitul lunii iunie, să dezvăluie anual autorităţilor sursa finanţării lor şi identitatea celor mai mari donatori şi a membrilor lor.

Opoziţia şi organizațiile non-guvernamentale au denunţat această lege ca fiind încă o încercare de a intimida vocile critice şi de a apropia această ţară cu 5,4 milioane de locuitori, membră a UE şi NATO, de sfera de influenţă a Rusiei.

Câteva mii de persoane au manifestat, luni şi marţi ,la Bratislava pentru a protesta împotriva desființării biroului avertizorilor de integritate şi a adoptării, pe 11 decembrie, a unor modificări la codul penal.

Aceste amendamente incriminează cooperarea cu o „putere străină” pentru a obstrucţiona o campanie electorală, precum şi „punerea la îndoială (...) a soluţionării paşnice a relaţiilor după cel de-al Doilea Război Mondial”, o referire la decretele emise de preşedintele Edvard Benes la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv cel care a confiscat proprietăţile locuitorilor de origine maghiară.

