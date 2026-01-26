Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus

Țările Uniunii Europene au dat, luni, aprobarea finală planului blocului comunitar de a interzice importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, permițând acestuia să fie adoptat ca lege. Proiectul face obligatorie din punct de vedere juridic promisiunea UE de a rupe legăturile cu fostul său furnizor principal de gaze, la aproape patru ani după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022, informează Reuters.

Miniștrii din țările UE au aprobat legea la o reuniune de luni la Bruxelles, deși Slovacia și Ungaria au votat împotrivă.

Ungaria a declarat că va sesiza Curtea Europeană de Justiție în acest caz.

Interdicția a fost concepută pentru a fi aprobată de o majoritate consolidată a țărilor, permițând astfel depășirea opoziției Ungariei și Slovaciei, care rămân în mare măsură dependente de importurile de energie rusească și doresc să mențină legături strânse cu Moscova.

Conform acordului, UE va opri importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia până la sfârșitul anului 2026 și importurile de gaze prin conducte până la 30 septembrie 2027.

Legea permite mutarea acestui termen până cel târziu la 1 noiembrie 2027, dacă o țară se confruntă cu dificultăți în a-și umple stocurile de gaze cu surse non-rusești înainte de sezonul de încălzire de iarnă.

Rusia a furnizat peste 40% din gazele UE înainte de războiul din Ucraina. Această cotă a scăzut la aproximativ 13% în 2025, conform celor mai recente date disponibile ale UE.

