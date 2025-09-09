Live TV

Video Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un cutremur de magnitudine 5,2 a avut loc la puțin timp după miezul nopții trecute pe insula grecească Evia din Marea Egee, potrivit Institutului de Geodinamică din Atena, potrivit ekathimerini.com. Seismul s-a simțit în Atena și în zone mai îndepărtate.

Un seismolog a asigurat publicul că „nu există motive de îngrijorare” după cutremurul  care a avut loc la ora 00:27, la cinci kilometri nord-vest de satul Nea Styra, la o adâncime de 13,6 kilometri.

„Până în prezent, au fost înregistrate cel puțin 15 replici cu magnitudinea de până la 2,7. Probabil că avem de-a face cu evenimentul principal, dar trebuie să așteptăm să vedem cum se dezvoltă secvența seismică”, a declarat Efthymios Lekkas, profesor de geologie și președinte al Organizației pentru Planificare și Protecție împotriva Cutremurelor, într-un interviu acordat postului public de televiziune ERT.

„Nu este nicio problemă. Aceasta este o zonă care, pe baza datelor istorice și instrumentale, nu generează de obicei cutremure puternice. Monitorizăm situația, dar nu există absolut niciun motiv de îngrijorare.”

Nu au fost raportate pagube semnificative.

Cu toate acestea, mulți locuitori din Nea Styra au petrecut noaptea în aer liber, din precauție. „Cutremurul a durat mult timp și am fost foarte îngrijorați. A fost prima dată când am simțit un cutremur atât de puternic în zona noastră”, a declarat un locuitor pentru ERT.

Imaginile video de la o cameră de securitate a unui supermarket au arătat câteva sticle de vin căzând de pe rafturi în momentul cutremurului.

