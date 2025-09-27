Live TV

„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile

Data publicării:
soldat rus
Potrivit publicației, Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în zonă. Foto: Profimedia

Un comandant rus a ordonat militarilor săi să deschidă focul asupra subordonaților care încercau să se retragă, conform unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, făcută publică joi, 25 septembrie 2025, de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR).

Conform GUR, înregistrarea surprinde o conversație din regiunea Donețk, în care comandantul cerea trupelor să nu-și părăsească pozițiile.

„Nu există nicio cale de retragere, niciuna! Nimeni nu se retrage nicăieri; toată lumea rămâne pe poziții”, a spus comandantul, potrivit Kyiv Independent. „Dacă cineva fuge, împușcați-l.”

„O spun din nou, nenorociților: dacă cineva fuge, împușcați-l.”

Sursa citată nu a putut verifica în mod independent autenticitatea înregistrării audio. Presupusul ordin a fost făcut public în timp ce forțele ucrainene continuau contraofensiva în regiunea Donețk. 

Potrivit publicației, Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în zonă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi, 18 septembrie, că șapte așezări din Dobropillia și Pokrovsk au fost recucerite, menționând un raport al comandantului suprem Oleksandr Sîrskîi.

Amintim că, în aprilie 2025, nu mai puțin de 100 de soldați ruși ar fi încercat să dezerteze de la o unitate militară din orașul Krasnodar, trei dintre ei reușind să scape.

Conform unei investigații realizate de mass-media independentă rusă Important Stories, peste 50.000 de soldați ruși au dezertat de pe linia frontului din februarie 2022.

Raportul precizează că mulți dintre ei au fost forțați să se întoarcă pe linia frontului în condiții descrise ca fiind aproape sinucigașe.

Citește și:

Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Digi Sport
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
maia sandu
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
cladirea parlamentului din republica moldova
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că...
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaura uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
Ultimele știri
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași: „Anul trecut am stat 17 ore”
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor
Vizitele la stomatolog, tot mai rare. Doar un român din trei ajunge la medic și doar atunci când are dureri. „E mai ieftin să previi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Submarin rusesc
Submarin rusesc, transportator de rachete balistice intercontinentale, identificat în apropierea Japoniei. Cum a reacționat Tokio
PTgyYTk4NjgxYzhjYjg0NjBiNWQ4OTE0ZjU3MmVmODc0.thumb
O nouă sancțiune împotriva Moscovei: Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE
Presidential candidate of Moldova, Victoria Furtuna
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova
ZjdkODlhNjlmYjY4MDg3OGM0NmMzNjgxYWZiZDMyMA==.thumb
Consilier prezidențial: Rusia știe că nu poate câștiga un război cu NATO. Care ar fi de fapt scopul lui Putin în Europa
dorin recean si cristina cileacu
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia vrea să dea o lovitură de stat electorală. Suntem pregătiți de orice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică. Sunt nume celebre
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...