Un comandant rus a ordonat militarilor săi să deschidă focul asupra subordonaților care încercau să se retragă, conform unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, făcută publică joi, 25 septembrie 2025, de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR).

Conform GUR, înregistrarea surprinde o conversație din regiunea Donețk, în care comandantul cerea trupelor să nu-și părăsească pozițiile.

„Nu există nicio cale de retragere, niciuna! Nimeni nu se retrage nicăieri; toată lumea rămâne pe poziții”, a spus comandantul, potrivit Kyiv Independent. „Dacă cineva fuge, împușcați-l.”

„O spun din nou, nenorociților: dacă cineva fuge, împușcați-l.”

Sursa citată nu a putut verifica în mod independent autenticitatea înregistrării audio. Presupusul ordin a fost făcut public în timp ce forțele ucrainene continuau contraofensiva în regiunea Donețk.

Potrivit publicației, Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în zonă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi, 18 septembrie, că șapte așezări din Dobropillia și Pokrovsk au fost recucerite, menționând un raport al comandantului suprem Oleksandr Sîrskîi.

Amintim că, în aprilie 2025, nu mai puțin de 100 de soldați ruși ar fi încercat să dezerteze de la o unitate militară din orașul Krasnodar, trei dintre ei reușind să scape.

Conform unei investigații realizate de mass-media independentă rusă Important Stories, peste 50.000 de soldați ruși au dezertat de pe linia frontului din februarie 2022.

Raportul precizează că mulți dintre ei au fost forțați să se întoarcă pe linia frontului în condiții descrise ca fiind aproape sinucigașe.

Editor : A.M.G.