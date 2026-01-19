„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez

O invazie americană în Groenlanda l-ar face pe președintele rus Vladimir Putin „cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse în Ucraina şi ar slăbi NATO, avertizează premierul spaniol Pedro Sanchez într-un interviu acordat cotidianului catalan La Vanguardia, relatează Euronews.

Orice acțiune unilaterală a Statelor Unite împotriva integrității teritoriale a Danemarcei, vizând teritoriul autonom danez Groenlanda, ar consolida retroactiv logica expansionistă a Kremlinului, consideră șeful Guvernului de la Madrid.

Președintele american Donald Trump a amenințat în mai multe rânduri să impună taxe vamale suplimentare Danemarcei și aliaților ei, până când va obține ceea ce numește o „achiziție totală” a insulei arctice.

Aceste declarații „trebuie să fie luate în serios”, cere Pedro Sanchez.

Dacă Washingtonul are îngrijorări reale cu privire la securitatea în Arctica, acestea trebuie să fie abordate în Consiliul Atlantic al NATO, cere premierul spaniol.

Spania analizează să trimită trupe în Groenlanda

Madridul analizează să trimită trupe în Groenlanda, însă Sanchez precizează că „nu s-a luat o decizie” și că va consulta mai întâi opoziția și grupurile parlamentare.

Pedro Sanchez respinge, însă, în mod clar pretențiile lui Donald Trump — care le cere aliaților să aloce 5% din PIB apărării.

În ceea ce privește Spania, acest procent este „inacceptabil” și „inadmisibil”, a subliniat el.

Regatul a atins, cu puțin peste 2% din PIB, capacitățile cerute și nu trebuie să sacrifice sănătatea, educația sau politicile sociale pentru a finanța aceste cheltuieli militare — care nu vor consolida industria europeană a apărării —, a subliniat el.

În urma acestei escaladări, premierul spaniol pledează în favoarea unor forțe armate cu adevărat europene, în pofida faptului că acest subiect nu se bucură de unanimitate.

„Putem face să avanseze unele țări în acest proces de integrare”, a declarat el, punând accent pe necesitatea dezvoltării unei industrii europene a apărării.

