De ce cancerul ucide atâția copii într-un orășel din Franța? Părinții caută cu disperare răspunsuri

Numărul europenilor răpuși de cancer a scăzut în ultimii ani. Dar sunt încă foarte mulți cei afectați de această boală necruțătoare. Problema e că mulți pacienți sunt copii. În orășelul Sainte-Pazanne din vestul Franței, zeci de copii au fost diagnosticați cu leucemie în ultimii ani. Părinții sunt speriați de aceste cazuri inexplicabile și caută cu disperare un răspuns din partea autorităților. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Povestea lui Elouan

„Salutare tuturor, aici Radiograph cu un nou videoclip!”

Elouan avea pe vremuri un canal Youtube cu tutoriale de Lego: „Vă rog să vă abonați la canalul meu! Apăsați pe degetul albastru! Ne vedem în curând!”

„Elouan al meu!” - oftează Séverine, uitându-se la imagini.

Într-o zi, totul s-a schimbat. Mama lui Elouan, Séverine, și-a tatuat data acelei zile pe braț.

„Eram la un restaurant care servește burgeri buni, organici. Elouan doar a gustat unul și a fugit brusc la toaletă. M-a chemat și mi-a spus că se simte rău, că are stări puternice de vomă. Am știut că ceva nu era în regulă”, povestește Severine Ragot.

Elouan a fost internat și diagnosticat cu leucemie. Atunci a început lupta sa de doi ani împotriva cancerului.

„Elouan a vrut să ne protejeze. Nu ne-a spus multe lucruri pentru a nu ne îngrijora și mai tare. Psihologul ne-a spus că nici măcar nu se temea de moarte. Singurul lucru care-l speria era că noi am fi fost foarte triști dacă i s-ar fi întâmplat ceva”, spune Severine Ragot.

Elouan a murit în brațele mamei sale. Avea doar 11 ani.

Din 2015 încoace, la fiecare șase luni se mai îmbolnăvește un copil

Séverine este asistentă medicală și nu crede că moartea lui a fost o coincidență. Mai mulți copii din orașul francez Sainte-Pazanne au fost diagnosticați cu leucemie. Inclusiv patru elevi de la această școală generală.

Printre ei, fiul lui Marie Thibaut.

„Din 2015 încoace, aflăm la fiecare șase luni că s-a mai îmbolnăvit un copil. Mâine, ar putea fi al tău? Sau al tău? Sau al meu? Nu știi ce copil urmează. Dar știi sigur că va mai fi un caz. Așa că am decis să acționăm”, spune Marie Thibaut.

Ar putea fi de vină un transformator? Misterul rămâne intact

Părinții sunt disperați să afle ce le îmbolnăvește copiii. Ar putea fi de vină un transformator? A fost construit lângă școală în 2015 pentru a deservi turbinele eoliene. Sau poate pesticidele? Medicamentele? Sau poate obiceiurile alimentare locale?

Părinții au cerut autorităților sanitare regionale să investigheze de ce atât de mulți copii se îmbolnăvesc brusc de cancer. Dar studiul a arătat că nu există nimic neobișnuit în Sainte-Pazanne.

„Am recoltat aproximativ 600 de eșantioane din care au rezultat zeci de mii de date. Am verificat calitatea aerului în diferite clădiri, am studiat calitatea solului și a apei. Am verificat nivelul de radiații și câmpurile electromagnetice. Nu am găsit niveluri periculoase la niciun capitol”, spune Nicolas Durand, oficial al autorității sanitare din Pays de Loire.

Lui Séverine nu i-a venit să creadă. Ne arată chestionarul pe care a trebuit să îl completeze pentru studiu.

„Nu există nicio întrebare punctuală despre substanțe. Cum ar putea fi găsită cauza dacă nu suntem întrebați despre mărcile pe care le folosim pentru hrana copiilor, pentru scutece, lapte praf și așa mai departe?”, spune femeia indignată.

De atunci s-au înregistrat noi cazuri de cancer în oraș și în împrejurimi. Cel mai recent a fost raportat în august. Din 2015, 22 de copii și adolescenți au fost diagnosticați cu cancer, spun părinții. Primarul Bernard Morilleau nu știe ce să mai creadă.

Efectul cocktail

„Îi înțeleg pe părinții care trebuie să treacă prin asta. La urma urmei, este vorba despre sănătatea copiilor lor. Dar mai cred și că nu ar trebui să exagerăm cu subiectul în mass-media. Avem nevoie de studii aprofundate, astfel încât să elucidăm împrejurările în viitorul apropiat. În acest moment, practic nu știm nimic”, recunoaște primarul din Saint-Pazanne, Bernard Morilleau.

Dar părinții nu mai au răbdare. Au angajat cercetători care să studieze problema. Aceștia consideră că așa-numitul efect cocktail ar putea fi de vină - când mai mulți factori de mediu se combină și devin toxici.

Sunt și alte orașe în Franța care se confruntă cu o rată mai mare de cazuri de leucemie în rândul copiilor. Mulți se vindecă după tratament. Dar nu toți. Severine încă are grijă de porcușorul de Guineea al lui Elouan.

„Nimeni nu-mi va aduce băiatul înapoi. Dar suntem siguri că putem afla ce îi îmbolnăvește și putem salva alți copii”, spune femeia, încrezătoare.

Severine spune că îi datorează asta fiului ei, Elouan.

Editor : Luana Pavaluca