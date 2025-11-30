Live TV

De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
Vladimir Putin. Foto. Reuters
Din articol
Rusia e departe de victorie

În ultimele zile, Vladimir Putin și mass-media de stat rusă au promovat agresiv o narațiune falsă, susținând că linia frontului ucrainean este pe punctul de a se prăbuși inevitabil. Dar acest lucru nu este adevărat, potrivit unei noi evaluări realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.

Analiștii spun că Rusia răspândește în mod deliberat acest mesaj, scopul fiind  probabil acela de a pune presiune pe Occident și Ucraina să accepte cererile Kremlinului, pe care Moscova nu le poate îndeplini pe câmpul de luptă, notează RBC Ukraine

Pentru a arăta de ce afirmațiile Rusiei despre prăbușirea liniei frontului sunt neadevărate, experții ISW indică mai mulți factori cheie.

Un corespondent de război afiliat Kremlinului a remarcat că, după conferința lui Putin din 27 noiembrie, mass-media de stat rusă a răspândit pe scară largă afirmații false despre prăbușirea liniei frontului, invocând că forțele ucrainene dezertează și se predau în masă, lăsând zone întinse fără apărare.

Alte argumente invocate în mod fals sunt că trupele ruse vor avansa în curând spre Kiev sau că armata rusă a învins deja forțele ucrainene și ar trebui doar să le termine.

Același corespondent a acuzat mass-media rusă că a falsificat unele câștiguri teritoriale și a exagerat declarațiile deja umflate ale lui Putin. În plus, Rusia ar folosi inteligența artificială pentru a crea videoclipuri false în care soldații ucraineni se predau.

„Mass-media de stat rusă încearcă, de asemenea, să întărească eforturile Kremlinului de a crea percepția că forțele ruse vor distruge inevitabil sectoare ale frontului din Ucraina, vor distruge unitățile de elită ucrainene cu cea mai mare capacitate de luptă și vor degrada eficacitatea de luptă a armatei ucrainene în ansamblu, și că, prin urmare, Ucraina și Occidentul ar trebui să cedeze imediat cererilor Rusiei înainte ca situația să se înrăutățească pentru Ucraina”, arată ISW.

Rusia e departe de victorie

Un blogger rus a confirmat că linia frontului nu se prăbușește de fapt și că Rusia este departe de victorie.

El a mai remarcat că, deși armata rusă continuă invazia în Ucraina cu prețul unor pierderi grele de personal și materiale. În prezent, ambele părți sunt angajate într-un război de poziție de-a lungul întregii linii de front. Forțele ucrainene lansează, de asemenea, contraofensive, așa cum confirmă toate dovezile disponibile din surse deschise de pe câmpul de luptă.

Potrivit corespondentului de război, forțele ucrainene continuă să apere pozițiile din regiunea Harkov, inclusiv încercările de contraatac în estul Vovchansk și de rezistență în direcțiile Kupiansk și Borove.

Evaluarea corespondentului de război contrazice puternic declarația lui Putin din 27 noiembrie, potrivit căreia forțele ruse au finalizat capturarea orașului Kupiansk, au cucerit cea mai mare parte a orașului Vovchansk și că forțele ucrainene ar fi fost incapabile să se apere împotriva atacului Rusiei în zona râului Oskil.

Bloggerul rus a respins, de asemenea, afirmația lui Putin potrivit căreia Rusia desfășoară în mod activ multiple operațiuni de încercuire, forțând forțele ucrainene să abandoneze întregi linii defensive.

Iar corespondentul de război a spus că, deși trupele ucrainene se retrag din anumite poziții tactice, aceste cazuri nu înseamnă că armata ucraineană abandonează complet liniile defensive.

Potrivit acestuia, Comandamentul militar al Ucrainei retrage uneori forțele pentru a întări alte părți ale frontului sau, în alte cazuri, pentru a evita încercuirea, o tactică folosită și de armata rusă.

ISW arată că, deși situația pe unele secțiuni ale frontului este gravă, în special în direcțiile Pokrovsk și Huleaipole, afirmațiile lui Putin și ale mass-media de stat ruse sunt exagerate și nu reflectă realitatea.

„Este de remarcat faptul că prezentarea eronată a situației de pe teren de către Kremlin era atât de departe de realitate, încât un blogger rus pro-război de renume s-a simțit obligat să emită propria sa declarație corectivă”, au concluzionat analiștii.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
prajituri pe farfurie
2
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
Vladimir Putin
3
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
4
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
5
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
Digi Sport
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai mare pentru noi”
Peter Szijjarto face declaratii
Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova
marco rubio
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff primesc, în Florida, o delegaţie ucraineană
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de către drone ruseşti
zelenski
Negociatorii ucraineni au plecat în SUA pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump. Volodimir Zelenski: „Obiectivul este clar”
Recomandările redacţiei
barajul vidraru barajul paltinu
Prefectul din Prahova, acuzații la adresa Apelor Române: Ne-au...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița. Primele...
Cold,Weather.,Unidentified,People,Walk,On,The,Street,In,Botosani,
Noi alerte de vreme rea: Ninsori la munte, cod galben de ploi în...
agricultura
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre...
Ultimele știri
Cum transformă familia Trump președinția în bani: afaceri globale, presiuni politice și acuzații de corupție (The Guardian)
Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor, îi ironizează pe politicieni: „Oare sunt singurul care are diplome pe bune?”
REZULTATE LOTO - Duminică, 30 noiembrie 2025: Report de aproape 8 milioane de euro la Joker. Programul agențiilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina...
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Mulți cred că sunt surori
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Ce sunt dungile colorate de pe cauciucurile maşinii: semnificaţia lor
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
S-a depășit orice limită! Soția unui nume uriaș din Argentina l-a făcut praf pe Leo Messi
Pro FM
Fiica cea mare a lui Robbie Williams și-a făcut debutul în actorie. Teddy are 13 ani, iar părinții ei faimoși...
Film Now
7 lucruri pe care să ți le amintești înainte de "Stranger Things" sezonul 5. Eleven și-a recăpătat puterile...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Ce slujbă a avut?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Fiul lui John Travolta seamănă tot mai mult cu tatăl său celebru. „La mulți ani, Ben! Nu-mi vine să cred cât...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...