De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

În ultimele zile, Vladimir Putin și mass-media de stat rusă au promovat agresiv o narațiune falsă, susținând că linia frontului ucrainean este pe punctul de a se prăbuși inevitabil. Dar acest lucru nu este adevărat, potrivit unei noi evaluări realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.

Analiștii spun că Rusia răspândește în mod deliberat acest mesaj, scopul fiind probabil acela de a pune presiune pe Occident și Ucraina să accepte cererile Kremlinului, pe care Moscova nu le poate îndeplini pe câmpul de luptă, notează RBC Ukraine.

Pentru a arăta de ce afirmațiile Rusiei despre prăbușirea liniei frontului sunt neadevărate, experții ISW indică mai mulți factori cheie.

Un corespondent de război afiliat Kremlinului a remarcat că, după conferința lui Putin din 27 noiembrie, mass-media de stat rusă a răspândit pe scară largă afirmații false despre prăbușirea liniei frontului, invocând că forțele ucrainene dezertează și se predau în masă, lăsând zone întinse fără apărare.

Alte argumente invocate în mod fals sunt că trupele ruse vor avansa în curând spre Kiev sau că armata rusă a învins deja forțele ucrainene și ar trebui doar să le termine.

Același corespondent a acuzat mass-media rusă că a falsificat unele câștiguri teritoriale și a exagerat declarațiile deja umflate ale lui Putin. În plus, Rusia ar folosi inteligența artificială pentru a crea videoclipuri false în care soldații ucraineni se predau.

„Mass-media de stat rusă încearcă, de asemenea, să întărească eforturile Kremlinului de a crea percepția că forțele ruse vor distruge inevitabil sectoare ale frontului din Ucraina, vor distruge unitățile de elită ucrainene cu cea mai mare capacitate de luptă și vor degrada eficacitatea de luptă a armatei ucrainene în ansamblu, și că, prin urmare, Ucraina și Occidentul ar trebui să cedeze imediat cererilor Rusiei înainte ca situația să se înrăutățească pentru Ucraina”, arată ISW.

Rusia e departe de victorie

Un blogger rus a confirmat că linia frontului nu se prăbușește de fapt și că Rusia este departe de victorie.

El a mai remarcat că, deși armata rusă continuă invazia în Ucraina cu prețul unor pierderi grele de personal și materiale. În prezent, ambele părți sunt angajate într-un război de poziție de-a lungul întregii linii de front. Forțele ucrainene lansează, de asemenea, contraofensive, așa cum confirmă toate dovezile disponibile din surse deschise de pe câmpul de luptă.

Potrivit corespondentului de război, forțele ucrainene continuă să apere pozițiile din regiunea Harkov, inclusiv încercările de contraatac în estul Vovchansk și de rezistență în direcțiile Kupiansk și Borove.

Evaluarea corespondentului de război contrazice puternic declarația lui Putin din 27 noiembrie, potrivit căreia forțele ruse au finalizat capturarea orașului Kupiansk, au cucerit cea mai mare parte a orașului Vovchansk și că forțele ucrainene ar fi fost incapabile să se apere împotriva atacului Rusiei în zona râului Oskil.

Bloggerul rus a respins, de asemenea, afirmația lui Putin potrivit căreia Rusia desfășoară în mod activ multiple operațiuni de încercuire, forțând forțele ucrainene să abandoneze întregi linii defensive.

Iar corespondentul de război a spus că, deși trupele ucrainene se retrag din anumite poziții tactice, aceste cazuri nu înseamnă că armata ucraineană abandonează complet liniile defensive.

Potrivit acestuia, Comandamentul militar al Ucrainei retrage uneori forțele pentru a întări alte părți ale frontului sau, în alte cazuri, pentru a evita încercuirea, o tactică folosită și de armata rusă.

ISW arată că, deși situația pe unele secțiuni ale frontului este gravă, în special în direcțiile Pokrovsk și Huleaipole, afirmațiile lui Putin și ale mass-media de stat ruse sunt exagerate și nu reflectă realitatea.

„Este de remarcat faptul că prezentarea eronată a situației de pe teren de către Kremlin era atât de departe de realitate, încât un blogger rus pro-război de renume s-a simțit obligat să emită propria sa declarație corectivă”, au concluzionat analiștii.

Editor : C.L.B.