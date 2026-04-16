Live TV

De pe marile scene ale lumii, în prim-planul politicii din Ungaria. Cine este soprana Andrea Rost, posibil ministru al Culturii

Data publicării:
Andrea Rost și Peter Magyar, cândtând împreună la un miting electoral. Foto: Profimedia
Din articol
După ce a trecut de la scenă la politică, celebra soprană Andrea Rost a pierdut multe din cauza deciziei sale de a milita pentru schimbare. Acum se află pe un teren necunoscut și, deși s-a confruntat cu un val de atacuri personale, cântăreața își vede noul statut atât ca pe o provocare, cât și ca pe o sursă de inspirație. Implicarea sopranei în politica din Ungaria a început în aprilie 2024, când a cântat la un miting organizat de liderul opoziției, Péter Magyar, șeful partidului Tisza, formațiune devenită între timp principala forță politică din țară.

Interpretarea piesei „You Will Never Walk Alone” a marcat debutul unei prezențe constante la manifestațiile publice.

De atunci, Andrea Rost a participat la numeroase proteste, unde a condus mulțimile în momente colective de cânt, transformând demonstrațiile într-un spațiu de solidaritate și expresie artistică.

Decizia ei a avut repercusiuni imediate, iar consecințele au fost de anvergură.

„Nu pot să cânt, nu mă sună. Uneori, asta se întâmplă pentru că persoana care m-ar invita să cânt undeva ar fi concediată chiar a doua zi sau i s-ar pune pur și simplu întrebarea: «Cum îți vine să faci asta?», spunea Rost.

Cu toate acestea, ea a continuat indiferent de situație. Dimpotrivă, Rost a fost prezentă la toate demonstrațiile majore ale opoziției din întreaga țară. La început, ea „doar” conducea oamenii în cântat, dar acum este una dintre vicepreședintele „Asociației Be the Change” a Partidului TISZA, iar din noiembrie anul trecut, candidată a partidului în circumscripția 1 din județul Jász-Nagykun-Szolnok.

„Nu m-am implicat niciodată în politică într-o asemenea măsură. Abia când vezi această durere fizică și opresiune la toate nivelurile în această țară îmi spun că așa nu se poate mai departe. Această țară merită mult mai mult, este un popor talentat, o țară frumoasă”, a explicat Rost.

Rost a călătorit prin întreaga lume timp de zeci de ani, a interpretat unele dintre cele mai cunoscute roluri pentru soprană și și-a câștigat un public numeros la nivel internațional.

Locuiește permanent în Ungaria din 2010, perioadă în care a făcut câteva incursiuni în alte genuri – alături de coregraful Pál Frenák și de Hot Jazz Band, de exemplu –, a citit cărți audio și și-a prezentat propria colecție de bijuterii. Cu câțiva ani în urmă, a fondat chiar și propria academie de operă.

Mai recent, și-a schimbat complet direcția. Pe lângă sprijinirea tinerelor talente, s-a concentrat pe implicarea publicului și pe campaniile pentru schimbare politică.

Potrivit MTI, Andrea Rost a câștigat detașat alegerile în circumscripția Szolnok, obținând 57,85% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale oficiale. Candidata partidului Tisza s-a clasat pe primul loc, devansând clar reprezentantul Fidesz.

Andrea Rost, al cărei nume este vehiculat pentru postul de ministru al Culturii, și-a explicat implicarea politică prin dorința de a răspunde problemelor sociale și climatului pe care îl descrie drept apăsător: „Această țară merită mai mult”, afirmă soprana.

Andrea Rost, pe scenă. Foto: Profimedia

Parcursul artistic al sopranei rămâne unul impresionant. Lansată pe scena internațională la sfârșitul anilor ’80, artista a cântat în producții importante la Viena, Paris, Londra și New York. Consacrarea a venit în 1994, la premiera operei „Rigoletto” de la Milano, sub conducerea dirijorului Riccardo Muti.

A apărut în numeroase producții la Festivalul de la Salzburg.

La Paris, a interpretat rolurile Susanna, Gilda, Lucia și Antonia la Opéra Bastille. A debutat la Royal Opera House din Londra în rolul Susanna, apoi a interpretat rolurile principale din Violetta și Lucia di Lammermoor.

A urmat o apariție la Metropolitan Opera din New York în 1996, în rolul Adina din L'elisir d'amore, interpretând ulterior acolo și rolurile Gilda, Lucia și Violetta.

Faima mondială a fost însoțită de o educație fantastică. Printre altele, a avut ocazia să lucreze cu legendarul regizor italian Franco Zeffirelli.

Un moment simbolic al implicării sale recente a avut loc în octombrie 2025, când a coordonat un cor format din participanți la un miting al opoziției, interpretând „Va, pensiero” din opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi – piesă asociată, la nivel internațional, cu ideea de libertate.

Anul trecut, Peter Magyar, pe atunci lider al opoziției, a pornit miercuri, 14 mai, într-un marş pe jos spre România, de la Budapesta la Oradea, pentru a protesta faţă de apropierea premierului Viktor Orban de candidatul AUR George Simion, un marș pentru „pace și unitate națională”. Politicianul ungar spunea că Simion reprezintă o ameninţare pentru mulţi maghiari din România. 

După parcurgerea a 300 de kilometri, punctul culminant al zilei periplului a fost sosirea la Oradea unde a avut loc o ceremonie, la Castel, cu un program artistic susținut de cântăreața de operă Andrea Rost și actorul Ervin Nagy. Ulterior, Peter Magyar a susținut o conferință de presă.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban (Politico)
Peter Magyar.
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să o protejeze, acuzând amenințări ale Ucrainei
Peter Magyar Meets Hungarian President, Budapest, Hungary - 15 Apr 2026
„Viaţa e cel mai mare regizor”. În timp ce vizita palatul prezidenţial, Peter Magyar l-a zărit pe Viktor Orban la un balcon
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu anunță că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei. Mesajul surprinzător pe care i l-a transmis Peter Magyar
ilie bolojan si peter magyar
Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul României l-a invitat pe viitorul premier ungar la București
Recomandările redacţiei
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Blocada continuă. Negocieri...
The Narva Castle (R) and the Ivangorod Fortress (L) are pictured and the border bridge across the Narva River in Narva, Estonia
Cum s-a transformat o poveste rusească falsă într-o problemă reală...
sistem rachete s-300 teheran iran 2019 profimedia-0426700680
Puterea de foc a Teheranului: forțele armate iraniene combină drone...
Ultimele știri
Când este Înălțarea Domnului 2026: Ziua în care se suprapun trei sărbători majore în România
Cea mai bogată persoană din Australia trebuie să-și împartă averea de miliarde. Cine va primi banii
Departamentul de Stat al SUA acuză Cuba că s-a implicat în războiul din Ucraina și amenință regimul de la Havana
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Fanatik.ro
Iluminatul Capitalei, afacere de 100 de milioane: legăturile din spatele contractelor și schema prin care se...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
EXCLUSIV SONDAJ Spaimele românilor legate de pensii: Nu se mai plătesc: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...