De pe marile scene ale lumii, în prim-planul politicii din Ungaria. Cine este soprana Andrea Rost, posibil ministru al Culturii

După ce a trecut de la scenă la politică, celebra soprană Andrea Rost a pierdut multe din cauza deciziei sale de a milita pentru schimbare. Acum se află pe un teren necunoscut și, deși s-a confruntat cu un val de atacuri personale, cântăreața își vede noul statut atât ca pe o provocare, cât și ca pe o sursă de inspirație. Implicarea sopranei în politica din Ungaria a început în aprilie 2024, când a cântat la un miting organizat de liderul opoziției, Péter Magyar, șeful partidului Tisza, formațiune devenită între timp principala forță politică din țară.

Interpretarea piesei „You Will Never Walk Alone” a marcat debutul unei prezențe constante la manifestațiile publice.

De atunci, Andrea Rost a participat la numeroase proteste, unde a condus mulțimile în momente colective de cânt, transformând demonstrațiile într-un spațiu de solidaritate și expresie artistică.

Decizia ei a avut repercusiuni imediate, iar consecințele au fost de anvergură.

„Nu pot să cânt, nu mă sună. Uneori, asta se întâmplă pentru că persoana care m-ar invita să cânt undeva ar fi concediată chiar a doua zi sau i s-ar pune pur și simplu întrebarea: «Cum îți vine să faci asta?», spunea Rost.

Cu toate acestea, ea a continuat indiferent de situație. Dimpotrivă, Rost a fost prezentă la toate demonstrațiile majore ale opoziției din întreaga țară. La început, ea „doar” conducea oamenii în cântat, dar acum este una dintre vicepreședintele „Asociației Be the Change” a Partidului TISZA, iar din noiembrie anul trecut, candidată a partidului în circumscripția 1 din județul Jász-Nagykun-Szolnok.

„Nu m-am implicat niciodată în politică într-o asemenea măsură. Abia când vezi această durere fizică și opresiune la toate nivelurile în această țară îmi spun că așa nu se poate mai departe. Această țară merită mult mai mult, este un popor talentat, o țară frumoasă”, a explicat Rost.

Rost a călătorit prin întreaga lume timp de zeci de ani, a interpretat unele dintre cele mai cunoscute roluri pentru soprană și și-a câștigat un public numeros la nivel internațional.

Locuiește permanent în Ungaria din 2010, perioadă în care a făcut câteva incursiuni în alte genuri – alături de coregraful Pál Frenák și de Hot Jazz Band, de exemplu –, a citit cărți audio și și-a prezentat propria colecție de bijuterii. Cu câțiva ani în urmă, a fondat chiar și propria academie de operă.

Mai recent, și-a schimbat complet direcția. Pe lângă sprijinirea tinerelor talente, s-a concentrat pe implicarea publicului și pe campaniile pentru schimbare politică.

Potrivit MTI, Andrea Rost a câștigat detașat alegerile în circumscripția Szolnok, obținând 57,85% din voturi, potrivit rezultatelor parțiale oficiale. Candidata partidului Tisza s-a clasat pe primul loc, devansând clar reprezentantul Fidesz.

Andrea Rost, al cărei nume este vehiculat pentru postul de ministru al Culturii, și-a explicat implicarea politică prin dorința de a răspunde problemelor sociale și climatului pe care îl descrie drept apăsător: „Această țară merită mai mult”, afirmă soprana.

Andrea Rost, pe scenă.

Muzica, instrument de mobilizare civică

Parcursul artistic al sopranei rămâne unul impresionant. Lansată pe scena internațională la sfârșitul anilor ’80, artista a cântat în producții importante la Viena, Paris, Londra și New York. Consacrarea a venit în 1994, la premiera operei „Rigoletto” de la Milano, sub conducerea dirijorului Riccardo Muti.

A apărut în numeroase producții la Festivalul de la Salzburg.

La Paris, a interpretat rolurile Susanna, Gilda, Lucia și Antonia la Opéra Bastille. A debutat la Royal Opera House din Londra în rolul Susanna, apoi a interpretat rolurile principale din Violetta și Lucia di Lammermoor.

A urmat o apariție la Metropolitan Opera din New York în 1996, în rolul Adina din L'elisir d'amore, interpretând ulterior acolo și rolurile Gilda, Lucia și Violetta.

Faima mondială a fost însoțită de o educație fantastică. Printre altele, a avut ocazia să lucreze cu legendarul regizor italian Franco Zeffirelli.

Un moment simbolic al implicării sale recente a avut loc în octombrie 2025, când a coordonat un cor format din participanți la un miting al opoziției, interpretând „Va, pensiero” din opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi – piesă asociată, la nivel internațional, cu ideea de libertate.

Anul trecut, Peter Magyar, pe atunci lider al opoziției, a pornit miercuri, 14 mai, într-un marş pe jos spre România, de la Budapesta la Oradea, pentru a protesta faţă de apropierea premierului Viktor Orban de candidatul AUR George Simion, un marș pentru „pace și unitate națională”. Politicianul ungar spunea că Simion reprezintă o ameninţare pentru mulţi maghiari din România.

După parcurgerea a 300 de kilometri, punctul culminant al zilei periplului a fost sosirea la Oradea unde a avut loc o ceremonie, la Castel, cu un program artistic susținut de cântăreața de operă Andrea Rost și actorul Ervin Nagy. Ulterior, Peter Magyar a susținut o conferință de presă.

