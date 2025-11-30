Departamentul de Stat al SUA suspendă eliberarea vizelor pentru cetăţenii afgani, după atacul din Washington

Administraţia americană a ordonat diplomaţilor săi din întreaga lume să înceteze procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani, potrivit unui document al Departamentului de Stat consultat de Reuters.

Această decizie suspendă de facto programul de imigrare cunoscut sub numele de operaţiunea „Allies Welcome” şi pus în aplicare de Joe Biden pentru a permite mii de afgani care au ajutat forţele americane în timpul războiului din Afganistan să se stabilească în Statele Unite.

Telegrama, trimisă vineri tuturor misiunilor diplomatice americane, indică faptul că agenţii consulari au instrucţiuni să respingă toate cererile de viză din partea cetăţenilor afgani, inclusiv a celor eligibili pentru programul special de imigrare.

Doi membri ai Gărzii Naţionale au fost ţinta unui schimb de focuri care a izbucnit miercuri într-o zonă foarte aglomerată din Washington, capitala federală a Statelor Unite. Unul dintre membrii Gărzii Naţionale grav rănit în atac a decedat ulterior din cauza rănilor.

Presupusul autor al atacului, identificat ca fiind Rahmanullah Lakanwal, a sosit în Statele Unite în 2021 în cadrul programului „Operation Allies Welcome”.

„Departamentul de Stat al preşedintelui Trump a suspendat eliberarea vizelor pentru toate persoanele care călătoresc cu paşaport afgan”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua de socializare X.

Întâlnirile deja programate pentru solicitanţii afgani nu vor fi anulate. Cu toate acestea, atunci când vor avea loc, agenţii consulari vor trebui să refuze eliberarea vizelor, precizează telegrama. Toate vizele validate care nu au fost încă tipărite trebuie anulate, iar vizele tipărite trebuie distruse, a adăugat Departamentul de Stat.

Serviciile americane întrerupseseră deja procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani pentru o perioadă nedeterminată la începutul săptămânii.

