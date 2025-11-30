Live TV

Departamentul de Stat al SUA suspendă eliberarea vizelor pentru cetăţenii afgani, după atacul din Washington

Data publicării:
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
O imagine a scenei după ce doi membri ai Gărzii Naționale a SUA au fost împușcați și „răniți grav” în apropierea Casei Albe din Washington DC, Statele Unite, pe 26 noiembrie 2025. Foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM / Profimedia

Administraţia americană a ordonat diplomaţilor săi din întreaga lume să înceteze procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani, potrivit unui document al Departamentului de Stat consultat de Reuters.

Această decizie suspendă de facto programul de imigrare cunoscut sub numele de operaţiunea „Allies Welcome” şi pus în aplicare de Joe Biden pentru a permite mii de afgani care au ajutat forţele americane în timpul războiului din Afganistan să se stabilească în Statele Unite.

Telegrama, trimisă vineri tuturor misiunilor diplomatice americane, indică faptul că agenţii consulari au instrucţiuni să respingă toate cererile de viză din partea cetăţenilor afgani, inclusiv a celor eligibili pentru programul special de imigrare.

Doi membri ai Gărzii Naţionale au fost ţinta unui schimb de focuri care a izbucnit miercuri într-o zonă foarte aglomerată din Washington, capitala federală a Statelor Unite. Unul dintre membrii Gărzii Naţionale grav rănit în atac a decedat ulterior din cauza rănilor.

Presupusul autor al atacului, identificat ca fiind Rahmanullah Lakanwal, a sosit în Statele Unite în 2021 în cadrul programului „Operation Allies Welcome”.

„Departamentul de Stat al preşedintelui Trump a suspendat eliberarea vizelor pentru toate persoanele care călătoresc cu paşaport afgan”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua de socializare X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întâlnirile deja programate pentru solicitanţii afgani nu vor fi anulate. Cu toate acestea, atunci când vor avea loc, agenţii consulari vor trebui să refuze eliberarea vizelor, precizează telegrama. Toate vizele validate care nu au fost încă tipărite trebuie anulate, iar vizele tipărite trebuie distruse, a adăugat Departamentul de Stat.

Serviciile americane întrerupseseră deja procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani pentru o perioadă nedeterminată la începutul săptămânii.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
prajituri pe farfurie
2
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
Vladimir Putin
3
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
4
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff primesc, la Florida, o delegaţie ucraineană
2 US National Guard members shot near White House, condition unclear
SUA îngheață toate deciziile privind azilul după atacul armat din Washington: un membru al Gărzii Naționale a murit
G7 Foreign Ministers, Niagara-on-the-Lake, Canada - 12 Nov 2025
Marco Rubio intenționează să spună „pas” reuniunii NATO. Cine ar urma să reprezinte Washingtonul (surse Reuters)
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
„România, piatra de temelie în reconstrucția Ucrainei”. Șeful Asociației Armatei SUA: Conducerea română trebuie să meargă la Trump
Agentic,Ai,Workflow,Automation,,Artificial,Intelligence,Ai,Driven,Decision-making,Concept
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă
Recomandările redacţiei
Military exercise of Venezuelan army in Caracas
Va invada Trump Venezuela? Vocile din urechea liderului SUA care...
Digi 24_2025_11_29_21_25_43
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a...
mai multe retele sociale pe un iphone
Escrocherii cu investiţii pe TikTok și Instagram. Expert financiar...
agricultura
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre...
Ultimele știri
Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova
Cresc exporturile Kievului. Dronele și armele ucrainene se îndreaptă către Europa
Un Crăciun mai scump. Bugetul pentru cadouri, drastic „subțiat” de scumpiri. Când sunt dispuși românii să cheltuiască de sărbători
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Afacerea lansată de Ion Țiriac în urmă cu zeci de ani care l-a ajutat să ajungă cel mai bogat român: ”Oameni...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigantul străin care ar putea deveni finanțator în Superligă. O investiție uriașă este pregătită în România
Adevărul
Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare...
Playtech
Mesaje și urări de Sfântul Andrei. Cele mai frumoase texte pentru familie, prieteni și colegi
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște...
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Ce slujbă a avut?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...