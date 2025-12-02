Depozitul de petrol din Livni, Rusia, în flăcări după un atac ucrainean cu drone
Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rus Livni, din regiunea Oriol, ca urmare a unui atac cu drone.
Sursa: Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klichkov a spus că „Regiunea a fost din nou ținta unui atac cu drone în timpul nopții, care a provocat un incendiu la instalațiile de infrastructură energetică și de combustibil din districtul Livni.”
Klichkov a declarat că nu s-au înregistrat victime. Personalul Ministerului Situațiilor de Urgență lucrează la fața locului și „măsurile necesare pentru a face față consecințelor” sunt în curs de desfășurare.