Depozitul de petrol din Livni, Rusia, în flăcări după un atac ucrainean cu drone

Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din orașul rus Livni, din regiunea Oriol, ca urmare a unui atac cu drone.

Sursa: Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klichkov a spus că „Regiunea a fost din nou ținta unui atac cu drone în timpul nopții, care a provocat un incendiu la instalațiile de infrastructură energetică și de combustibil din districtul Livni.”

Klichkov a declarat că nu s-au înregistrat victime. Personalul Ministerului Situațiilor de Urgență lucrează la fața locului și „măsurile necesare pentru a face față consecințelor” sunt în curs de desfășurare.

Depozitul de petrol Oriolnefteprodukt, situat în Livni, a mai fost ținta unui atac cu drone și pe 24 ianuarie 2025.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că mai multe drone au atacat opt regiuni rusești peste noapte și că forțele de apărare aeriană au interceptat și distrus 45 de UAV-uri ucrainene.

Astfel, 14 drone au fost doborâte peste regiunea Briansk, 8 peste regiunea Krasnodar, 5 peste regiunea Volgograd, 4 peste Cecenia, 2 peste regiunea Rostov și câte una peste Oriol și Lipet.

Editor : Sebastian Eduard