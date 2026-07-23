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Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia

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Incendiu de vegetație devastator în Spania. Foto: Profimedia
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Pe măsură ce incendiile de pădure fac ravagii în sudul Italiei în această săptămână, autorităţile care anchetează cazurile de incendiere intenţionată au descoperit un indiciu macabru: pisici „cu cârpe îmbibate în substanţe inflamabile legate de coadă”, relatează CNN, potrivit News.ro. 

„Aceste animale au fost eliberate pe câmpuri, alergând în toate părţile şi răspândind focul”, a declarat Domenico Costarella, de la Agenţia de Protecţie Civilă din Calabria, într-un videoclip postat marţi pe Facebook. El a adăugat că şi alte probe indică o incendiere intenţionată, printre care lumânări aprinse printre cârpe inflamabile şi dispozitive de aprindere cu întârziere.

Pompierii încă lucrează pentru a stinge incendiile din jurul Parcului Naţional Pollino din Calabria, potrivit postului italian de televiziune RAI, care a relatat miercuri că echipele de pompieri au efectuat peste 160 de intervenţii în Calabria în ultimele 24 de ore.

Potrivit SkyTG24, Asociaţia Italiană pentru Apărarea Animalelor şi a Mediului a depus o plângere penală şi a oferit o recompensă de 1.000 de euro pentru informaţii despre persoana care ar fi putut da foc pisicilor.

Europa a fost afectată de un sezon de incendii deosebit de grav în acest an, potrivit Sistemului European de Informaţii privind Incendiile Forestiere (EFFIS).

O iarnă ploioasă a favorizat apariţia vegetaţiei noi, o mare parte din aceasta devenind combustibil pentru incendii după trei valuri succesive de caniculă în timpul verii. Deşi 2026 a fost, în ansamblu, un an mai bun din punctul de vedere al situaţiei incendiilor în Europa, sezonul incendiilor de pe continent se situează încă peste media ultimilor 20 de ani, a precizat EFFIS într-un buletin zilnic.

Folosirea pisicilor pentru a răspândi focul nu este un fenomen nou în sudul Italiei. În 2016, autorităţile din Sicilia au acuzat mafia că a folosit pisici pentru a provoca incendii forestiere într-un parc naţional. Anul următor, oficialii au declarat că aceeaşi tactică a fost folosită pentru a provoca incendii în afara oraşului Napoli, în apropierea Muntelui Vezuviu.

Lauren Pearson, cercetătoare la Universitatea din California, Berkeley, a declarat anul trecut pentru CNN că există dovezi conform cărora grupările mafiote provoacă adesea incendii pentru a prelua controlul asupra pământului, cumpărând adesea terenurile la preţuri avantajoase în urma acestora.

În ultimii ani, a spus Pearson, unele grupări ale crimei organizate au profitat de tranziţia Italiei către energia curată. Un fermier care a depus mărturie în faţa unei comisii antimafia în 2022 a declarat că a fost abordat de companii producătoare de panouri solare pentru a-şi vinde terenul după ce acesta fusese ars.

Sergio Nazzaro, jurnalist şi fost purtător de cuvânt al preşedintelui Comisiei parlamentare antimafia, a afirmat că grupările mafiote exploatează situaţiile de urgenţă prin intermediul unor organizaţii-paravan, „de la mâna care provoacă incendiile până la concesiuni pentru a construi pe terenurile arse”.

Editor : C.L.B.

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