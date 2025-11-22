Live TV

Diplomații ruși anunță posibilitatea unui nou summit Putin-Trump

Data publicării:
Serghei Riabkov
Ministrul adjunct de externe al Moscovei, Serghei Riabkov. Foto: Profimedia

O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.

„Nu exclud nimic”, a declarat el într-un interviu acordat revistei publice International Affairs şi publicat sâmbătă.

„Căutarea unei căi de urmat continuă”, a adăugat el.

Potrivit lui Serghei Riabkov, contactele dintre Rusia şi Statele Unite nu au fost suspendate, iar canalele în favoarea unui dialog continuă să funcţioneze.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august, dar summitul nu a dus la niciun acord care să rezolve sau să pună capăt războiului purtat de Moscova în Ucraina din februarie 2022. Cei doi lideri urmau să se reîntâlnească la Budapesta, dar întâlnirea a fost amânată pe termen nelimitat.

„Lucrăm în mod continuu. Avem formate şi canale bine stabilite. Nu toate aceste canale sunt vizibile sau audibile, nu toate trebuie discutate public, dar adevărul este că totul funcţionează”, a adăugat el.

Această declaraţie vine în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să ia în considerare un nou proiect de acord de pace american care să pună accentul pe principalele revendicări ale Rusiei, în timp ce europenii au respins în prealabil orice soluţie impusă Kievului care ar echivala cu o „capitulare”.

