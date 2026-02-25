Discuţie telefonică Trump - Zelenski înaintea unei noi runde de negocieri la Geneva. Ce au discutat cei doi lideri

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe. Convorbirea a fost confirmată de Zelenski, care a dezvăluit care au fost subiectele discutate.

Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, aşteptate în martie.

Volodimir Zelenski a scris miercuri seară pe Facebook că „tocmai am vorbit cu președintele Donald J. Trump. La convorbire au participat și trimișii președintelui Trump - Steve Witkoff și Jared Kushner. Echipele noastre lucrează intens și le-am mulțumit pentru toată munca depusă și pentru implicarea activă în negocieri și eforturile de a pune capăt războiului”.

Președintele ucrainean a mai spus că „această iarnă a fost cea mai dificilă pentru Ucraina, dar rachetele pentru sistemele de apărare aeriană pe care le achiziționăm din SUA ne ajută să trecem peste toate aceste provocări și să protejăm viețile oamenilor”.

De asemenea, liderul de la Kiev a mai dezvăluit că a discutat cu omologul său de la Casa Albă „problemele pe care reprezentanții noștri le vor aborda mâine la Geneva în cadrul reuniunii bilaterale, precum și pregătirile pentru următoarea reuniune a echipelor complete de negociere într-un format trilateral la începutul lunii martie. Ne așteptăm ca această reuniune să creeze o oportunitate de a muta discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această succesiune de pași. Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”.

Editor : B.P.