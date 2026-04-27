Doi foști premieri israelieni își unesc forțele în încercarea de a-l înlătura pe Netanyahu de la putere

Foștii prim-miniștri Bennett și Lapid își unesc partidele în perspectiva alegerilor din 2026, în încercarea de a-l înlătura pe Bejnamin Netanyahu din frunctea Guvernului israelian, anunță Haaretz. „Această mișcare reunește blocul reformist, punând capăt luptelor interne”, au promis cei doi într-o declarație comună. Ei au afirmat că vor milita pentru recrutarea obligatorie a ultraortodocșilor, vor limita mandatul prim-ministrului la opt ani și „nu se vor baza” pe partidele arabe.

Noul partid se numește Beyahad, ceea ce înseamnă „împreună” în ebraică. Ei vor candida împreună la alegerile din 2026, în încercarea de a-l înlătura pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Bennett și Lapid l-au învins pe Netanyahu la alegerile din 2021, apoi au condus împreună un guvern de scurtă durată între 2021 și 2022, alternându-se la funcția de prim-ministru în baza unui acord de rotație.

„Fostul prim-ministru Naftali Bennett și fostul prim-ministru Yair Lapid vor anunța primul pas în procesul de reformare a Statului Israel: fuziunea Partidului Yesh Atid și a Partidului Bennett 2026 într-un partid unificat condus de fostul prim-ministru Naftali Bennett”, au afirmat cei doi într-o declarație comună.



Conform sondajelor, Bennett apare drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Netanyahu la alegerile legislative programate în octombrie.



„Această iniţiativă duce la unificarea blocului +Tabăra schimbării+ şi permite concentrarea tuturor eforturilor pentru a conduce Israelul către reparaţia necesară”, a afirmat Lapid.



„Bennett este un om de dreapta, dar o dreaptă onestă, şi există încredere între noi”, a mai spus Lapid.



Bennett a promis că, dacă va fi ales, va numi o comisie naţională de anchetă cu privire la deficienţele care au dus la masacrul din 7 octombrie 2023, lucru pe care actualul guvern îl refuză.



De asemenea, l-a îndemnat pe fostul ministru Gadi Eizenkot (liderul partidului centrist Yashar "Dreapta") să li se alăture pe această listă comună.



Fiul unor imigranţi americani, Naftali Bennett, 54 de ani, fost antreprenor high-tech care şi-a vândut start-upul în 2005 cu 154 de milioane de dolari (110 milioane de euro), mizează mult pe imaginea sa de fost ofiţer de comando al armatei israeliene, un profil care-i asigură sprijinul unei părţi a tineretului, mai ales după doi ani de război.



Fost consilier al lui Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett s-a transformat de-a lungul anilor într-un adversar aprig al politicii fostului său mentor.



El a condus mai multe formaţiuni de dreapta înainte de a forma un guvern de largă uniune în 2021, în special cu sprijinul unui partid arab.



Noul său partener de cursă, Yair Lapid, 62 de ani, este fiul fostului jurnalist şi ministru Tommy Lapid, un supravieţuitor al Holocaustului, şi al scriitoarei Shulamit Lapid.



Jurnalist vedetă de televiziune, el a intrat în politică în 2012, înfiinţând partidul Yesh Atid ("Există un viitor"), impunându-se ca a doua formaţiune politică a ţării şi devenind de atunci liderul opoziţiei, cu excepţia perioadei în care s-a aflat la putere şi a unei scurte participări la un guvern Netanyahu în 2014.

Editor : M.C