Live TV

Doi foști premieri israelieni își unesc forțele în încercarea de a-l înlătura pe Netanyahu de la putere

Data publicării:
Israel Politics
Naftali Bennett și Yair Lapid. Foto Profimedia

Foștii prim-miniștri Bennett și Lapid își unesc partidele în perspectiva alegerilor din 2026, în încercarea de a-l înlătura pe Bejnamin Netanyahu din frunctea Guvernului israelian, anunță Haaretz. „Această mișcare reunește blocul reformist, punând capăt luptelor interne”, au promis cei doi într-o declarație comună. Ei au afirmat că vor milita pentru recrutarea obligatorie a ultraortodocșilor, vor limita mandatul prim-ministrului la opt ani și „nu se vor baza” pe partidele arabe.

Noul partid se numește Beyahad, ceea ce înseamnă „împreună” în ebraică. Ei vor candida împreună la alegerile din 2026, în încercarea de a-l înlătura pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Bennett și Lapid l-au învins pe Netanyahu la alegerile din 2021, apoi au condus împreună un guvern de scurtă durată între 2021 și 2022, alternându-se la funcția de prim-ministru în baza unui acord de rotație.

„Fostul prim-ministru Naftali Bennett și fostul prim-ministru Yair Lapid vor anunța primul pas în procesul de reformare a Statului Israel: fuziunea Partidului Yesh Atid și a Partidului Bennett 2026 într-un partid unificat condus de fostul prim-ministru Naftali Bennett”, au afirmat cei doi într-o declarație comună.

Conform sondajelor, Bennett apare drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Netanyahu la alegerile legislative programate în octombrie.

„Această iniţiativă duce la unificarea blocului +Tabăra schimbării+ şi permite concentrarea tuturor eforturilor pentru a conduce Israelul către reparaţia necesară”, a afirmat Lapid.

„Bennett este un om de dreapta, dar o dreaptă onestă, şi există încredere între noi”, a mai spus Lapid.

Bennett a promis că, dacă va fi ales, va numi o comisie naţională de anchetă cu privire la deficienţele care au dus la masacrul din 7 octombrie 2023, lucru pe care actualul guvern îl refuză.

De asemenea, l-a îndemnat pe fostul ministru Gadi Eizenkot (liderul partidului centrist Yashar "Dreapta") să li se alăture pe această listă comună.

Fiul unor imigranţi americani, Naftali Bennett, 54 de ani, fost antreprenor high-tech care şi-a vândut start-upul în 2005 cu 154 de milioane de dolari (110 milioane de euro), mizează mult pe imaginea sa de fost ofiţer de comando al armatei israeliene, un profil care-i asigură sprijinul unei părţi a tineretului, mai ales după doi ani de război.

Fost consilier al lui Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett s-a transformat de-a lungul anilor într-un adversar aprig al politicii fostului său mentor.

El a condus mai multe formaţiuni de dreapta înainte de a forma un guvern de largă uniune în 2021, în special cu sprijinul unui partid arab.

Noul său partener de cursă, Yair Lapid, 62 de ani, este fiul fostului jurnalist şi ministru Tommy Lapid, un supravieţuitor al Holocaustului, şi al scriitoarei Shulamit Lapid.

Jurnalist vedetă de televiziune, el a intrat în politică în 2012, înfiinţând partidul Yesh Atid ("Există un viitor"), impunându-se ca a doua formaţiune politică a ţării şi devenind de atunci liderul opoziţiei, cu excepţia perioadei în care s-a aflat la putere şi a unei scurte participări la un guvern Netanyahu în 2014. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Haifa harbor and city skyline with container cranes, cargo ships, and residential buildings under a cloudy mountain backdrop
Grâu ucrainean furat de Rusia este introdus ilegal în Israel. Profiturile finanțează războiul lui Putin (investigație Haaretz)
Evrei Ultraortodocși
Israel: Evreii ultraortodocşi care refuză înrolarea în armată, sancționați financiar. Consecințe pentru Benjamin Netanyahu
O rachetă lansată prin sistemul israelian de apărare Iron Dome
Israelul a trimis un sistem de apărare aeriană „Iron Dome” în Emirate, la începutul războiului cu Iranul
Lebanon Israel Iran War
Armata israeliană a emis ordin de evacuare pentru locuitorii a şapte sate din sudul Libanului
Water filling clear light bulb
„În loc de zece becuri, sunt suficiente două în casă”. Președintele iranian cere populației să economisească energia electrică
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cele 9 legi necesare pentru atingerea jaloanelor din PNRR. Bolojan...
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
Ultimele știri
Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Donald Trump a investit peste 51 milioane de dolari în obligațiuni într-o singură lună
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
20 de ani de la coşmarul Middlesbrough – Steaua 4-2! Ce fac azi jucătorii care luptau pentru finala Cupei...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A fugit de jandarmi prin stadion și s-a refugiat între fanii lui Dinamo, care au făcut "scut" în jurul lui...
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”