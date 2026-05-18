Doi români sunt judecați pentru că au atacat cu cuţitul, la ordinul Iranului, un jurnalist din Londra

Pouria Zeraati
Un grup de bărbaţi români care acţionau în numele guvernului iranian a comis un atac cu cuţitul asupra unui jurnalist care lucra pentru o organizaţie media de limbă persană la Londra, a declarat un procuror luni în faţa unui tribunal britanic.

Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut sub numele de Pouria Zeraati, un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru Iran International, a fost lovit de trei ori în picior în urma unui atac suferit în apropierea locuinţei sale din Wimbledon, în sud-vestul Londrei, în martie 2024, relatează Reuters, citată de Agerpres.

La începutul procesului împotriva a doi dintre cei trei bărbaţi acuzaţi de comiterea atacului cu cuţitul, procurorul Duncan Atkinson a declarat că aceştia îl vizaseră pe Zeraati, al cărui angajator - un post de televiziune finanţat de Arabia Saudită - critică guvernul iranian şi a fost desemnat drept organizaţie teroristă de către regimul de la Teheran.

„Nu a fost vorba de un jaf, nici de o altercaţie care a scăpat de sub control, ci de un act de violenţă deliberat şi planificat, menit să provoace vătămări grave victimei", a declarat Atkinson în faţa Curţii Coroanei din Woolwich, Londra.

Ei au „comis un atac planificat, precedat de acţiuni de recunoaştere, care a fost ordonat de o terţă parte acţionând în numele statului iranian", a declarat procurorul.

Iranul a negat orice implicare în incident.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, şi George Stana, în vârstă de 25 de ani, neagă amândoi acuzaţiile de vătămare corporală cu intenţie şi vătămare corporală nelegitimă. Al treilea bărbat acuzat de implicare, David Andrei, a fost arestat în România, dar nu participă la proces.

Atkinson a afirmat că Zeraati era o „ţintă evidentă şi uşor de identificat pentru actele de violenţă comise de intermediari" care acţionau în numele Iranului. El a spus că în noiembrie 2022 au fost afişate în Teheran postere cu fotografii ale unor jurnalişti, printre care şi Zeraati, sub titlul „Căutat: mort sau viu!".

„În ultimii ani, începând din 2005, Republica islamică a apelat mai puţin la propriii agenţi şi tot mai mult la intermediari, precum bandele criminale, pentru a pune în aplicare ameninţările cu violenţa în numele său", a declarat Atkinson.

„Aceasta a inclus atacuri asupra persoanelor din această ţară care au devenit ţinte ale intimidării iraniene şi, în mod efectiv, ale terorii", potrivit lui.

Atkinson a spus că Zeraati fusese supus unei „recunoaşteri ample" şi că, cu un an înainte, Stana fusese arestat în grădina apartamentului său împreună cu un alt bărbat, care avea asupra sa mănuşi de latex, foarfece şi o mască.

În ziua atacului, Badea şi Andrei l-au aşteptat pe Zeraati în timp ce acesta traversa strada de la locuinţa sa spre maşină, a declarat procurorul. Andrei l-a imobilizat, în timp ce Badea l-a înjunghiat în partea superioară a coapsei, după care au fugit într-o maşină condusă de Stana, a adăugat procurorul.

Bărbaţii, care erau motivaţi de bani, au abandonat maşina şi câteva haine, apoi au luat un taxi spre Aeroportul Heathrow de unde au zburat la Geneva, a declarat Atkinson.

