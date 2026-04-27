Donald Trump a investit peste 51 milioane de dolari în obligațiuni într-o singură lună

Preşedintele SUA, Donald Trump, a achiziţionat obligaţiuni în valoare de cel puţin 51 de milioane de dolari în luna martie, potrivit declaraţiilor financiare publicate de autorităţi, care indică investiţii diversificate în mai multe sectoare, transmite Reuters.

Documentele depuse la U.S. Office of Government Ethics arată că Trump a realizat 175 de tranzacţii financiare într-o singură lună, valorile exacte nefiind dezvăluite, ci doar intervale estimative pentru fiecare operaţiune.

Cea mai mare parte a activelor achiziţionate o reprezintă obligaţiunile municipale emise de state, autorităţi locale, districte şcolare şi alte entităţi afiliate sectorului public sau parteneriatelor public-private.

Cele mai mari 26 de tranzacţii, fiecare cu valori între 1 milion şi 5 milioane de dolari, au vizat în principal obligaţiuni municipale şi titluri de stat americane, dar au inclus şi obligaţiuni corporative emise de companii precum General Motors şi Weyerhaeuser, precum şi investiţii într-un fond tranzacţionat la bursă (ETF) care urmăreşte obligaţiuni cu randament ridicat.

Portofoliul include şi obligaţiuni corporative din sectoare precum energie, tehnologie, sănătate şi servicii financiare, emise de companii precum Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, dar şi de instituţii financiare precum Citigroup, Goldman Sachs şi JPMorgan Chase, alături de producătorul de avioane Boeing.

Valoarea totală maximă estimată a tuturor achiziţiilor de obligaţiuni realizate de Trump în această perioadă se ridică la aproximativ 161 de milioane de dolari.

