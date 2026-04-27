Donald Trump a investit peste 51 milioane de dolari în obligațiuni într-o singură lună

Donald Trump
Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a achiziţionat obligaţiuni în valoare de cel puţin 51 de milioane de dolari în luna martie, potrivit declaraţiilor financiare publicate de autorităţi, care indică investiţii diversificate în mai multe sectoare, transmite Reuters.

Documentele depuse la U.S. Office of Government Ethics arată că Trump a realizat 175 de tranzacţii financiare într-o singură lună, valorile exacte nefiind dezvăluite, ci doar intervale estimative pentru fiecare operaţiune.

Cea mai mare parte a activelor achiziţionate o reprezintă obligaţiunile municipale emise de state, autorităţi locale, districte şcolare şi alte entităţi afiliate sectorului public sau parteneriatelor public-private.

Cele mai mari 26 de tranzacţii, fiecare cu valori între 1 milion şi 5 milioane de dolari, au vizat în principal obligaţiuni municipale şi titluri de stat americane, dar au inclus şi obligaţiuni corporative emise de companii precum General Motors şi Weyerhaeuser, precum şi investiţii într-un fond tranzacţionat la bursă (ETF) care urmăreşte obligaţiuni cu randament ridicat.

Portofoliul include şi obligaţiuni corporative din sectoare precum energie, tehnologie, sănătate şi servicii financiare, emise de companii precum Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, dar şi de instituţii financiare precum Citigroup, Goldman Sachs şi JPMorgan Chase, alături de producătorul de avioane Boeing.

Valoarea totală maximă estimată a tuturor achiziţiilor de obligaţiuni realizate de Trump în această perioadă se ridică la aproximativ 161 de milioane de dolari.

Editor : M.I.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Te-ar putea interesa și:
luptători ELN în Columbia
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Suspectul
Ce a scris în „manifestul” său atacatorul de la dineul corespondenților de la Casa Albă: „Se pare că am surprins pe mulți astăzi”
DC: Press Shooting at 2026 White House Correspondents’ Dinner
Poliţia examinează documente lăsate în cameră de suspectul în atacul de la Washington. Trump evocă un „manifest anticreştin”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump susține că are „discuții constructive” cu Putin și Zelenski: „Ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva”
APTOPIX Trump Correspondents
Hotelul Hilton din Washington, locul unde președintele Reagan a fost împușcat în 1981. Trump: „De aceea avem nevoie de o sala de bal”
