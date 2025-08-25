Donald Trump anunță că se va întâlni cu Kim Jong Un: „Aştept cu nerăbdare, avem o relație foarte bună”

Preşedintele american Donald Trump a declarat, luni, că se va întâlni „la un moment dat” cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relatează AFP şi Yonhap, potrivit Agerpres.

„Am o relaţie foarte bună cu Kim Jong Un”, a declarat preşedintele american, cu puţin timp înainte de a-l primi la Casa Albă pe preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung pentru o întâlnire ce se va concentra, printre altele, pe strategia care trebuie adoptată în ceea ce priveşte Coreea de Nord.

Donald Trump şi-a reiterat luni dorinţa de a relua dialogul cu Kim Jong-un, subliniind că se va întâlni cu liderul nord-coreean „la un moment dat”.

„De fapt, la un moment dat, îl voi întâlni. Aştept cu nerăbdare să îl întâlnesc. A fost foarte bun cu mine. Ne-am înţeles foarte bine”, a spus Trump într-o conferinţă de presă.

În opinia sa, dacă Hillary Clinton ar fi câştigat alegerile prezidenţiale în 2016, SUA ar fi avut un război nuclear cu Coreea de Nord.

„Nu vom avea un război nuclear. Odată ce se va întâmpla asta, se va termina”, a mai spus el.

Trump a susţinut că îl cunoaşte pe Kim „mai bine decât oricine, în afară de sora lui”, referindu-se la Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean.

Declaraţiile au făcute înainte ca preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung să fie primit la Casa Albă de Donald Trump, cu care va avea apoi o întâlnire în Biroul Oval, unde gazda sa i-a criticat deja public pe preşedinţii ucrainean şi sud-african.

Lee Jae-myung vine la Washington pentru a încerca să obţină un acord privind problemele comerciale şi strategia de adoptat împotriva Coreei de Nord, al cărei lider Kim Jong Un a supravegheat sâmbătă testele cu rachete de apărare aeriană, potrivit agenţiei oficiale de ştiri nord-coreene KCNA.

Trump şi Lee ar putea discuta, de asemenea, despre eforturile de a convinge Coreea de Nord să îşi îngheţe şi, în cele din urmă, să îşi abandoneze programul de arme nucleare, notează Reuters.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un afirmă că Statele Unite şi Coreea de Sud rămân ostile ţării sale şi că nu va renunţa niciodată la arsenalul său nuclear.

