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„Vântul este pe cale să îşi schimbe direcţia”: Valul progresist câștigă teren în rândul democraților americani

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Election 2026 Colorado
Melat Kiros, candidată pentru Camera Reprezentanților, după câștigarea nominalizării Partidului Democrat. Sursa foto: Profimedia Images
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O serie de victorii-surpriză obținute de candidați progresiști în alegerile primare ale democraților din Statele Unite alimentează dezbaterea privind direcția viitoare a partidului, cu doar câteva luni înaintea scrutinului de la jumătatea mandatului. Senatorul Bernie Sanders consideră că rezultatele recente arată că „vântul este pe cale să își schimbe direcția”.

Din New York în Colorado, candidaţii progresişti din Statele Unite au înregistrat recent o serie de victorii răsunătoare în alegerile primare ale democraţilor, pe un fond de nemulţumire populară faţă de establishmentul partidului, cu câteva luni înaintea alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului, scrie miercuri AFP, citat de Agerpres.

„Vântul este pe cale să îşi schimbe direcţia”, a salutat miercuri senatorul Bernie Sanders, figură istorică a stângii. „Americanii sunt obosiţi de statu quo-ul în politică”, a adăugat el într-un mesaj de felicitare către candidata Melat Kiros, învingătoare marţi în statul vestic Colorado.

Avocata în vârstă de 29 de ani a câştigat învestitura democrată pentru legislativele din noiembrie învingând-o pe Diana DeGette, actuala deputată, în ciuda avantajului financiar considerabil de care a beneficiat aceasta.

Însă Melat Kiros a reuşit să suscite un entuziasm popular în circumscripţia sa care include capitala Denver. Fiică de imigranţi etiopieni, ea se revendică de la Partidul Socialist-Democrat şi a obţinut sprijinul unor figuri importante ale stângii americane, precum influencerul Hasan Piker. În discursul de victorie, Melat Kiros a subliniat că alegătorii din Denver „au trimis un mesaj clar: nu vom aştepta”.

„Nu vom aştepta pentru a duce lupta contra lui Donald Trump şi a oligarhiei”, a spus ea, după care a reiterat priorităţile programului său, printre care „desfiinţarea ICE” (poliţia imigraţiei), acces pentru toţi la asigurări de sănătate, „încetarea genocidului în Palestina” şi „expulzarea” marilor donatori din campaniile electorale. „Nu vom aştepta pentru a pune capăt politicilor trecutului”, a mai declarat ea.

Alături de Melat Kiros, şi alţi candidaţi progresişti au câştigat alegerile primare din Colorado marţi. Phil Weiser, de pildă, a provocat o surpriză, învingându-l pe actualul senator Michael Bennett pentru învestitura democrată în cursa pentru postul de guvernator.

Aceste rezultate vin în siajul victoriilor obţinute săptămâna trecută la New York de mai mulţi candidaţi ancoraţi la stânga, susţinuţi mai ales de deputata newyorkeză Alexandria Ocasio-Cortez şi de primarul Zohran Mamdani, devenit el însuşi recent o figură marcantă a stângii americane.

„Establishmentul democrat şi centriştii democraţi pot să-şi smulgă părul şi să plângă după rezultatele din Colorado. Sau pot învăţa o lecţie: respingerea de care au parte vine în mare măsură de la lipsa lor aparentă de voinţă de a-l înfrunta pe Trump cu fermitate şi fără ezitare. Prin urmare, începeţi să o faceţi!”, a scris editorialistul conservator Bill Kristol, un vechi oponent al preşedintelui republican.

Valul actual de stânga naşte comparaţii cu cel trăit de Partidul Republican acum peste 10 ani, în momentul apariţiei „Tea Party”, mişcarea foarte conservatoare care a erodat puterea establishmentului republican şi a deschis calea pentru victoria lui Donald Trump la prezidenţiale câţiva ani mai târziu.

Astăzi, sub conducerea miliardarului octogenar, partidul menţine ferm direcţia la dreapta, iar acum este rândul republicanilor să denunţe virajul luat de adversarii democraţi.

Mike Marinella, purtător de cuvânt al Partidului Republican, a afirmat într-un comunicat că rezultatele din Colorado ilustrează „luarea de putere” în interiorul Partidului Democrat, o tendinţă care, în opinia lui, „face să scadă şansele” republicanilor de a recâştiga majoritatea în Congres în noiembrie.

Luni, Trump dădea asigurări că, în spatele faţadei socialiste, se ascunde în realitate „comunismul”, cuvânt sperietoare în SUA. „Este cea mai mare ameninţare care există pentru ţara noastră, poate de la întemeierea noastră”, a declarat Trump.

Editor : M.I.

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