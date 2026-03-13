Donald Trump recunoaște că Vladimir Putin „poate ajută puțin” Iranul

Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images.

Vladimir Putin ajută probabil Iranul, a declarat președintele american, Donald Trump, într-un fragment dintr-un interviu difuzat vineri de postul Fox News. „Cred că îi ajută poate puțin, da, presupun”, a afirmat Trump. „Și probabil că el crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?”, a mai spus președintele american, scrie Le Monde.

Administrația Trump a minimizat anterior informațiile potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului informații folosite pentru a ataca forțele americane, ceea ce a stârnit semne de întrebare în rândul parlamentarilor americani.

Trimisul special american Steve Witkoff a declarat pe 10 martie că Moscova a negat aceste acuzații și a afirmat că „le crede pe cuvânt”.

Aceste declarații au fost făcute după o convorbire telefonică între Trump și Putin din 9 martie, dedicată eforturilor de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, precum și conflictului în curs cu Iranul.

Marea Britanie a subliniat, de asemenea, o posibilă implicare a Rusiei în atacurile iraniene. „Cred că nimeni nu va fi surprins să creadă că mâna ascunsă a lui Vladimir Putin se află în spatele anumitor tactici iraniene și, potențial, a unora dintre capacitățile lor”, a declarat joi John Healey, ministrul britanic al Apărării.

Trump și-a exprimat încrederea că poporul iranian se va ridica pentru a-și înlocui guvernul în urma atacurilor militare ale SUA și Israelului – dar a adăugat într-un interviu difuzat vineri că este posibil ca acest lucru să nu se întâmple imediat.

„Chiar cred că este un obstacol greu de depășit pentru oamenii care nu au arme. Cred că este un obstacol foarte mare… Se va întâmpla, dar probabil că nu va fi imediat”, a declarat Trump pentru Fox News Radio.
Nu au existat semne de proteste semnificative sau de defecțiuni majore împotriva sistemului de guvernare iranian de când SUA și Israelul au declanșat războiul, care a provocat moartea a peste 1.300 de persoane.

