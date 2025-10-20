Donald Trump și poporul american își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Ucraina, afirmă Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, continuă să „muncească din greu” pentru a obține pacea, dar răbdarea Washingtonului în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei „se epuizează”, a afirmat Casa Albă. Declarația îi aparține lui Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, și a fost făcută la la Fox News, conform European Pravda.

Leavitt a declarat că Trump l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă pe 17 octombrie, la scurt timp după discuțiile cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin.

„În ambele conversații, atât cu Putin, cât și cu Zelenski, aceștia au fost cordiali, dar foarte sinceri. Președintele Statelor Unite a declarat ambelor părți implicate în acest război că acesta durează de prea mult timp. Prea mulți oameni nevinovați au fost uciși. Statele Unite ale Americii sunt din ce în ce mai obosite și sătule de acest război.”

Ea a adăugat că atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să recunoască „realitatea de pe teren” și „să ajungă la un acord de pace”.

„Pentru că răbdarea președintelui Trump și a poporului american se epuizează din cauza acestui război. Așadar, el a fost foarte sincer și direct”, a spus Leavitt.

După întâlnirea cu Zelenski, Trump a declarat că vede o șansă de a ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean în viitorul apropiat.

Trump a reiterat, de asemenea, convingerea sa că liderul rus este interesat să pună capăt războiului și că Ucraina și Rusia trebuie „să ajungă la un acord”.

