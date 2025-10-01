Un oficial pro-Kremlin, căutat de Kiev sub acuzația de colaborare cu Rusia, a fost ucis într-o explozie care pare să marcheze cel mai recent dintr-o serie de asasinate comise de Ucraina, scrie The Times.

Volodimir Leontiev, care fusese etichetat drept trădător de Kiev, a fost numit șef al orașului Nova Kahovka din regiunea Herson, ocupat de ruși, în 2022, la scurt timp după începerea invaziei la scară largă. Orașul este aproape de barajul Kahovka, care a fost distrus în 2023 de presupuse trupe rusești, provocând o inundație mortală.

Leontiev, în vârstă de 61 de ani, a fost grav rănit într-o explozie produsă în timp ce intra într-o clădire din Nova Kahovka, conform unei înregistrări video postate de Iurii Butusov, redactorul site-ului de știri ucrainean Censor.net. Nu este clar cum a obținut Butusov filmarea, notează sursa citată.

Oficialii ruși au declarat că a fost dus la spital, dar ulterior a murit din cauza rănilor suferite. Rapoartele rusești au afirmat că ar fi fost ucis de o dronă ucraineană „Baba Iaga”, numită după o vrăjitoare slavă mitică.

Fotografiile de la fața locului au arătat vehiculul său grav avariat lângă o clădire cu geamurile sparte. „[Leontiev] fusese deposedat de atribuțiile sale”, a scris Butusov, care este și membru al gărzii naționale a Ucrainei.

Leontiev a fost condamnat în lipsă de Kiev la 15 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de faptul că ar fi ordonat trupelor ruse să-l răpească și să-l tortureze pe Oleksandr Șapovalov, primarul pro-ucrainean al orașului apropiat, Berislav. De asemenea, a fost condamnat pentru implicarea în răpirea și torturarea lui Oleg Baturin, un jurnalist local, și a altor personalități pro-Kiev.

Politicienii ucraineni care susțin Rusia se confruntă adesea cu sfârșituri violente. Oleksii Kovalev, un fost deputat din Partidul Slujitorul Poporului, partid condus de președintele Zelenski, a fost ucis la domiciliul său din regiunea Herson în 2022, după ce a acceptat un post în cadrul forțelor de ocupație rusești.

„Există încă o mulțime de astfel de ținte - colaboratori, complici ai inamicului - în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Cu siguranță vom ajunge la fiecare dintre ele”, a declarat o sursă din cadrul serviciului de informații militare ucrainene GUR pentru site-ul Kyiv Independent în iunie.

Sursa a vorbit după asasinarea lui Mihailo Hrițai în luna respectivă. Fostul asistent parlamentar ucrainean era suspectat de implicare în torturarea prizonierilor de război ucraineni în regiunea ocupată Zaporojie.

În 2023, Illia Kiva, un fost parlamentar ucrainean care a susținut invazia Rusiei, a fost împușcat mortal lângă Moscova.

Mii de alți ucraineni, de la utilizatori de rețele sociale la politicieni, au fost acuzați de Kiev că au ajutat la invazia Rusiei. Deși unii spun că au colaborat sub constrângere, alții au jucat roluri cheie în a ajuta Kremlinul să-și impună puterea în zonele ocupate.

Volodimir Saldo, șeful zonelor ocupate din regiunea Herson, instalat de Kremlin, este un fost parlamentar ucrainean care a fost și primar al orașului Herson timp de trei mandate. El l-a descris pe Leontiev drept „un adevărat patriot care a iubit cu înverșunare Rusia și regiunea Herson”.

Editor : Ș.R.