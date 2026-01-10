Live TV

Drone neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă, care trebuie să protejeze Europa

Data publicării:
New Arrow 3 air defense system goes into operation
Sistemul Arrow 3 de la baza din Annaburg, Germania. Foto: Profimedia

Dronele neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă Arrow 3 — conceput pentru a proteja Europa de rachetele balistice hipersonice Oreșnik. Incidentul a avut loc la baza aeriană Annaburg, cu doar două zile înainte ca sistemul să intre în funcțiune. Sistemul Arrow 3 a fost achiziționat în cadrul Inițiativei europene Sky Shield și are scopul de a proteja spațiul aerian european. Sistemul este conceput pentru a intercepta rachete balistice, inclusiv Oreșnik din Rusia, potrivit united24media.com.

Autoritățile militare germane au raportat un incident în care au fost implicate trei drone neidentificate suspectate că efectuau recunoaștere în apropierea sistemelor de apărare aeriană concepute pentru a intercepta amenințările cu rachete de lungă distanță, potrivit Deutsche Welle.

Incidentul a avut loc pe 1 decembrie 2025, deasupra bazei aeriene Annaburg din landul Saxonia-Anhalt, deși a fost făcut public abia după câteva săptămâni.

Potrivit Bundeswehr, dronele au fost observate zburând la o altitudine de aproximativ 100 de metri deasupra instalației militare.

O unitate de reacție rapidă a lansat o dronă de luptă în încercarea de a intercepta aeronava intrusă. Deși forțele germane au reușit să identifice vizual cel puțin una dintre drone, nu au reușit să o neutralizeze înainte ca aceasta să părăsească zona.

Oficialii militari cred că aeronavele fără pilot efectuau operațiuni de supraveghere menite să determine locul precis în care se află sistemele de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3 recent instalate de Germania.

Arrow-3 este un interceptor de mare altitudine dezvoltat în comun de Israel și Statele Unite, conceput pentru a distruge rachetele balistice în afara atmosferei. Germania a pus recent în funcțiune acest sistem, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a apărării împotriva amenințărilor cu rachete de lungă distanță.

În urma incidentului, autoritățile germane au deschis o anchetă penală. Autoritățile nu au dezvăluit cine ar fi putut opera dronele, iar ancheta este în curs de desfășurare.

Anterior, au apărut informații conform cărora primele componente ale unui sistem conceput pentru a contracara dronele ostile au fost instalate de-a lungul frontierei Poloniei cu Belarus, sistemul urmând să devină operațional în ianuarie anul viitor.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
1
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
2
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
trump groenlanda
3
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
4
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu valiza in camera de hotel
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică”
Un atac ucrainean cu drone ce viza un depozit de gaz lichefiat a provocat un incendiu de proporţii marţi în Rusia,
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență”
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea...
marius daniel mirzacu
Inspectorul-șef al IPJ Dolj a fost găsit mort la birou. Care sunt...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară...
Ultimele știri
Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste și care spune că vrea „un Iran secular și democratic”
AUR cere PSD să semneze moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, șefa MAE: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum”
Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar au găsit hotelul închis. Video
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Certificat de moştenire pentru pensie privată 2026. Acte necesare
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...