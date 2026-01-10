Drone neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă, care trebuie să protejeze Europa

Dronele neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă Arrow 3 — conceput pentru a proteja Europa de rachetele balistice hipersonice Oreșnik. Incidentul a avut loc la baza aeriană Annaburg, cu doar două zile înainte ca sistemul să intre în funcțiune. Sistemul Arrow 3 a fost achiziționat în cadrul Inițiativei europene Sky Shield și are scopul de a proteja spațiul aerian european. Sistemul este conceput pentru a intercepta rachete balistice, inclusiv Oreșnik din Rusia, potrivit united24media.com.

Autoritățile militare germane au raportat un incident în care au fost implicate trei drone neidentificate suspectate că efectuau recunoaștere în apropierea sistemelor de apărare aeriană concepute pentru a intercepta amenințările cu rachete de lungă distanță, potrivit Deutsche Welle.

Incidentul a avut loc pe 1 decembrie 2025, deasupra bazei aeriene Annaburg din landul Saxonia-Anhalt, deși a fost făcut public abia după câteva săptămâni.

Potrivit Bundeswehr, dronele au fost observate zburând la o altitudine de aproximativ 100 de metri deasupra instalației militare.

O unitate de reacție rapidă a lansat o dronă de luptă în încercarea de a intercepta aeronava intrusă. Deși forțele germane au reușit să identifice vizual cel puțin una dintre drone, nu au reușit să o neutralizeze înainte ca aceasta să părăsească zona.

Oficialii militari cred că aeronavele fără pilot efectuau operațiuni de supraveghere menite să determine locul precis în care se află sistemele de apărare aeriană și antirachetă Arrow-3 recent instalate de Germania.

Arrow-3 este un interceptor de mare altitudine dezvoltat în comun de Israel și Statele Unite, conceput pentru a distruge rachetele balistice în afara atmosferei. Germania a pus recent în funcțiune acest sistem, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a apărării împotriva amenințărilor cu rachete de lungă distanță.

În urma incidentului, autoritățile germane au deschis o anchetă penală. Autoritățile nu au dezvăluit cine ar fi putut opera dronele, iar ancheta este în curs de desfășurare.

Anterior, au apărut informații conform cărora primele componente ale unui sistem conceput pentru a contracara dronele ostile au fost instalate de-a lungul frontierei Poloniei cu Belarus, sistemul urmând să devină operațional în ianuarie anul viitor.

Editor : M.C