Dronele care au vizat baza britanică din Cipru au fost lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote

baza militara akrotiri cipru
Dronele fabricate în Iran care au vizat o bază militară britanică din Cipru au fost lansate din Libanul vecin, probabil de Hezbollah, a declarat pentru AFP o sursă guvernamentală cipriotă.

„S-a confirmat” că dronele, dintre care una a lovit o pistă de aterizare, au pornit din Liban, potrivit aceleiaşi surse. La întrebarea dacă gruparea armată susţinută de Iran le-a lansat, sursa a răspuns: „foarte probabil”.

Ministerul britanic al Apărării nu a confirmat imediat aceste informaţii, notează AFP, citată de Agerpres.

O sursă guvernamentală de la Londra a indicat că evaluarea este „încă în curs de desfăşurare” pentru a confirma originea dronelor.

Atacul cu drone care a lovit baza britanică de la Akrotiri duminică seara a fost primul atac împotriva unei ţări din Uniunea Europeană de la începutul războiului declanşat de atacurile aeriene americano-israeliene sâmbătă.

Vorbind în parlament luni după-amiază, prim-ministrul britanic Keir Starmer a asigurat că cele două baze militare britanice din Cipru „nu sunt folosite şi nu vor fi folosite de Statele Unite”.

Deşi baza Akrotiri a fost lovită la doar câteva ore după ce a anunţat că a autorizat Statele Unite să folosească baze britanice împotriva Iranului, Starmer a asigurat parlamentul că atacul „nu a fost un răspuns la nicio decizie pe care am luat-o”.

„Conform evaluării noastre, drona a fost lansată înainte de anunţul nostru”, a declarat el, fără a preciza de unde originea acesteia.

