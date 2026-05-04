„Dronele ucrainene ar putea participa la parada lui Putin”, amenință Volodimir Zelenski

Dronele ucrainene ar putea zbura la parada de Ziua Victoriei de la Moscova, pe 9 mai, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar la această paradă nu va fi prezentă tehnică militară. Dacă este adevărat, va fi pentru prima dată după foarte mulți ani. Și dronele ucrainene ar putea, de asemenea, să survoleze această paradă. Acest lucru arată că ei nu mai sunt atât de puternici pe cât erau înainte”, a spus Zelenski la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan.

Potrivit acestuia, în vara care urmează, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va decide ce să facă în continuare – să extindă războiul împotriva Ucrainei sau să treacă la calea diplomatică. În acest context, Zelenski a făcut apel la „împingerea lui în direcția diplomației”, inclusiv prin intermediul sancțiunilor.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat anterior că la parada Victoriei de la Moscova din 9 mai, pentru prima dată din 2007, nu va fi prezentă coloana de tehnică militară. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a explicat că evenimentul va avea loc într-un „format redus” din cauza „situației operative” și a „amenințării teroriste” din partea Kievului. În plus, Putin, într-o conversație cu președintele SUA, Donald Trump, a propus să se declare un armistițiu cu Ucraina pe 9 mai. Zelenski a răspuns la aceasta afirmând că Kievul dorește o încetare a focului pe termen lung, și nu doar pentru „câteva ore”, pentru a permite desfășurarea paradei militare la Moscova.

„Propunerea noastră este de a instaura un armistițiu pe termen lung, de a garanta o securitate fiabilă pentru oameni și o pace durabilă. Ucraina este pregătită să colaboreze în acest sens în orice format demn și eficient”, a subliniat președintele ucrainean. După aceasta, Kremlinul a menționat că Putin va anunța în mod unilateral orele exacte la care va începe și se va încheia regimul de încetare a focului. De asemenea, s-a adăugat că la paradă este așteptată o intervenție „foarte importantă” a președintelui.

În același timp, autoritățile se pregătesc să restricționeze toate comunicațiile mobile în Moscova în perioada 5-9 mai, au informat surse ale „Serviciului rus al BBC”. Operatorii au început deja să trimită avertismente corespunzătoare utilizatorilor. Acest lucru se întâmplă pe fondul reluării atacurilor dronelor ucrainene asupra Moscovei. În zilele de 3 și 4 mai, au fost înregistrate 11 drone deasupra capitalei. Una dintre ele a lovit o clădire de locuințe de pe strada Mosfilmovskaya, situată la 6 km de Kremlin.

