Dronele ucrainene au vizat Moscova într-un atac nocturn, afirmă primarul. Două aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile

Data publicării:
Imagini difuzate de canalul X al ASTRA. Foto: captură video
Imagini difuzate de canalul X al ASTRA. Foto: captură video

Zeci de drone au vizat orașul Moscova în noaptea de 26-27 octombrie, potrivit primarului Serghei Sobianin. Primarul a început să raporteze atacurile asupra capitalei ruse în seara zilei de 26 octombrie și a postat actualizări pe tot parcursul nopții. Forțele ruse ar fi doborât 34 de drone ucrainene care zburau spre Moscova în timpul atacului, a afirmat el, potrivit Kyiv Independent.

Ministerul Apărării rus a declarat ulterior că un total de 193 de drone au fost interceptate în timpul nopții, inclusiv 40 deasupra regiunii Moscova. Ministerul a spus că 34 dintre aceste drone se îndreptau spre capitală.

Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Aeroporturile Domodedovo și Jukovski din Moscova și-au suspendat temporar operațiunile ca răspuns la amenințarea dronelor.

Potrivit canalelor rusești Telegram, au fost raportate explozii în mai multe părți ale orașului și în regiunea înconjurătoare, inclusiv în districtul Kommunarka. Nu au fost raportate victime. Serviciile de urgență au fost trimise la toate locurile accidentelor, a spus Sobianin.

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Serpukhov, regiunea Moscova, în seara zilei de 26 octombrie, a anunțat canalul de știri rus Telegram Astra, citând imagini filmate de martori oculari. Administrația locală nu a dezvăluit cauza incendiului și a declarat că focul a fost deja stins.

Autoritățile ucrainene nu au comentat atacurile raportate.

Kievul folosește în mod regulat drone cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării de petrol, fabrici de arme și depozite de muniție. Ucraina ar fi atacat Moscova cu 34 de drone într-un atac anterior, în noaptea de 22 septembrie.

Rusia lansează în mod regulat atacuri cu rachete și drone la scară largă asupra orașelor ucrainene. În ultimele două nopți, atacurile masive împotriva Kievului au ucis cinci persoane și au lăsat în urmă zeci de răniți.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 26 octombrie că Rusia a atacat Ucraina cu aproape 1.200 de drone de atac și 50 de rachete — în principal rachete balistice — numai în ultima săptămână.

Editor : Marina Constantinoiu

