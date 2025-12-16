Live TV

Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre

Data publicării:
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE.

Potrivit ministerului rus, bombardierele au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi Sukhoi SU-27.

„Toate zborurile avioanelor Forţelor Aerospaţiale Ruse sunt efectuate cu respectarea strictă a normelor internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian”, se arată în comunicatul militar.

În lunile octombrie şi noiembrie, bombardiere ruse au efectuat patrule similare deasupra Mării Baltice,notează EFE, citată de Agerpres.

Aviaţia strategică rusă, alcătuită din avioane Tupolev TU-160, Tupolev TU-95MS şi Tupolev TU-22M3 efectuează cu regularitate patrule deasupra apelor neutre din Arctica, Atlanticul de Nord, Marea Neagră şi Marea Baltică, Oceanul Pacific şi alte zone, zboruri care nu au fost întrerupte de războiul din Ucraina.

În august anul trecut astfel de avioane au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Barenţ, la graniţa cu Alaska, iar la sfârşitul lunii septembrie o misiune similară deasupra mărilor Bering şi Ohotsk.

Ucraina a executat la începutului lunii iunie o operaţiune spectaculoasă în care a lovit cu drone aerodromuri ruse situate la mii de kilometri depărtare de graniţa ucraineană şi unde erau staţionate în special avioane de bombardament TU-95 şi TU-22. Potrivit unui bilanţ american, au fost lovite până la 20 de avioane, iar aproximativ zece au fost distruse, fără însă ca acest atac să fi afectat semnificativ capacitatea aviaţiei strategice ruse, diminuând-o doar cu aproximativ 10%, iar avioanele TU-160, cele mai moderne, nu au fost afectate.

